[속보] 종합특검, '尹관저 이전 봐주기' 감사원 간부 구속영장…"허위공문서 작성 혐의"

[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 2차 종합특별검사팀(종합특검)이 16일 오후 윤석열 전 대통령 관저 이전 관련 '봐주기 감사 의혹'을 받는 감사원 간부에 대한 구속영장을 청구했다.
종합특검은 이날 공지를 통해 "관저 이전 관련 감사원 감사와 관련해, 관저 이전 감사의 실무를 총괄한 감사단장(과장, 현재 감사원 3급)에 대해 금일 허위공문서작성 등의 혐의로 구속영장을 청구했다"고 밝혔다.
자세한 뉴스는 곧 전해드리겠습니다.
기사입력 :
최종수정 :
[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 2차 종합특별검사팀(종합특검)이 16일 오후 윤석열 전 대통령 관저 이전 관련 '봐주기 감사 의혹'을 받는 감사원 간부에 대한 구속영장을 청구했다.
종합특검은 이날 공지를 통해 "관저 이전 관련 감사원 감사와 관련해, 관저 이전 감사의 실무를 총괄한 감사단장(과장, 현재 감사원 3급)에 대해 금일 허위공문서작성 등의 혐의로 구속영장을 청구했다"고 밝혔다.
자세한 뉴스는 곧 전해드리겠습니다.
S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적