경기도교육청교직원복지센터·수원시정신건강사업단, 교직원 정신건강 지원 협약

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

16일 교직원 정신건강 위기 대응 체계 구축 업무협약 체결

전문 위험도 평가 및 맞춤형 사례관리로 안정적 직무 복귀 지원

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청교직원복지센터가 도내 교직원들의 정신건강 위기 대응 체계를 강화하기 위해 지역 전문기관과의 협력망 구축에 나섰다.

경기도교육청교직원복지센터는 수원시정신건강사업단과 교직원 정신건강 지원 협력 체계 구축을 위한 업무협약을 체결했다. [사진= 경기도교육청]

경기도교육청교직원복지센터는 수원시정신건강사업단과 교직원 정신건강 지원 협력 체계 구축을 위한 업무협약을 체결했다고 16일 밝혔다.

수원시정신건강사업단은 수원시행복정신건강복지센터를 비롯해 아동·청소년, 성인, 노인, 중독관리, 자살예방 등 관내 6개 정신건강 관련 센터가 통합된 명칭이다. 이번 협약은 교직원의 정신건강 위기 상황에 선제적으로 대응하고 기관 차원의 전문적인 네트워크를 강화하고자 마련됐다.

협약에 따라 양 기관은 ▲교직원의 정신건강 위기 개입 및 사후 지원▲정신건강 사업 관련 자문▲예방 및 증진을 위한 교육 지원 등 상호 교류와 협력을 증진하기 위한 제반 활동에 합의했다.

세부적으로 시 정신건강복지센터는 위기 상황 발생 시 정신과적 위험도 평가와 긴급 심리개입, 의료기관 이송 및 입원 연계 등 초기 대응을 전담하게 된다. 도교육청교직원복지센터는 심리상담과 회복 지원을 실시하며 기존 심리지원 체계와 연계해 지속적인 추수 관리와 안정적인 직무 복귀를 돕는다.

교직원복지센터는 이번 수원시와의 협약을 시작으로 오는 7월까지 경기도 내 31개 시군 정신건강복지센터와 순차적으로 업무협약을 체결해 지원망을 도 전역으로 확대할 계획이다.

순차적으로 업무협약을 체결해 지원망을 도 전역으로 확대할 계획이다.[사진= 경기도교육청]

한근수 경기도교육청교직원복지센터 관장은 "지역 전문기관과의 협력을 통해 정신과적 위기 상황에 적기에 대응할 수 있는 시스템을 마련했다"며 "교직원들이 심리적 위기를 극복하고 건강하게 일상으로 복귀할 수 있도록 전 주기적인 지원을 강화하겠다"고 말했다.

beignn@newspim.com