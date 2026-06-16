경기도교육청교직원복지센터·수원시정신건강사업단, 교직원 정신건강 지원 협약

AI 핵심 요약beta
- 경기도교육청교직원복지센터가 16일 수원시정신건강사업단과 교직원 정신건강 지원 업무협약을 체결했다.
- 양 기관은 위기개입·사후지원·교육 등 정신건강 지원을 위한 상호 협력과 네트워크 강화를 약속했다.
- 도교육청은 7월까지 도내 31개 시군 정신건강복지센터와 순차적으로 협약을 맺어 지원망을 전역으로 확대할 계획이다.
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전문 위험도 평가 및 맞춤형 사례관리로 안정적 직무 복귀 지원
[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청교직원복지센터가 도내 교직원들의 정신건강 위기 대응 체계를 강화하기 위해 지역 전문기관과의 협력망 구축에 나섰다.
경기도교육청교직원복지센터는 수원시정신건강사업단과 교직원 정신건강 지원 협력 체계 구축을 위한 업무협약을 체결했다고 16일 밝혔다.
수원시정신건강사업단은 수원시행복정신건강복지센터를 비롯해 아동·청소년, 성인, 노인, 중독관리, 자살예방 등 관내 6개 정신건강 관련 센터가 통합된 명칭이다. 이번 협약은 교직원의 정신건강 위기 상황에 선제적으로 대응하고 기관 차원의 전문적인 네트워크를 강화하고자 마련됐다.
협약에 따라 양 기관은 ▲교직원의 정신건강 위기 개입 및 사후 지원▲정신건강 사업 관련 자문▲예방 및 증진을 위한 교육 지원 등 상호 교류와 협력을 증진하기 위한 제반 활동에 합의했다.
세부적으로 시 정신건강복지센터는 위기 상황 발생 시 정신과적 위험도 평가와 긴급 심리개입, 의료기관 이송 및 입원 연계 등 초기 대응을 전담하게 된다. 도교육청교직원복지센터는 심리상담과 회복 지원을 실시하며 기존 심리지원 체계와 연계해 지속적인 추수 관리와 안정적인 직무 복귀를 돕는다.
교직원복지센터는 이번 수원시와의 협약을 시작으로 오는 7월까지 경기도 내 31개 시군 정신건강복지센터와 순차적으로 업무협약을 체결해 지원망을 도 전역으로 확대할 계획이다.
한근수 경기도교육청교직원복지센터 관장은 "지역 전문기관과의 협력을 통해 정신과적 위기 상황에 적기에 대응할 수 있는 시스템을 마련했다"며 "교직원들이 심리적 위기를 극복하고 건강하게 일상으로 복귀할 수 있도록 전 주기적인 지원을 강화하겠다"고 말했다.
beignn@newspim.com