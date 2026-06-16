경남도, 혁신도시 상생 모델로 우수상 수상…정주여건 개선 성과 높은 평가

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인구 240% 증가, 세수 579억 달성

복합문화도서관 2026년 준공 추진



[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 추진 중인 경남혁신도시 정주여건과 상생 성과를 인정받았다.

도는 16일 국회의원회관 제2소회의실에서 열린 '2026 혁신도시 상생대상 시상식'에서 우수상을 수상했다고 밝혔다.

경남도 관계자가 16일 국회의원회관 제2소회의실에서 열린 '2026 혁신도시 상생대상 시상식'에서 받은 우수상을 선보이고 있다.[사진=경남도]2026.06.16

수상 대상은 경남도와 진주시 공동으로 신청한 경남혁신도시 사례다. 도는 혁신도시 조성 이후 정주여건 개선과 지역사회와의 상생 노력을 지속해 왔다는 점에서 높은 평가를 받았다.

경남혁신도시는 인구와 재정, 생활 인프라 전반에서 성장세를 이어가고 있다. 주민등록 인구는 2015년 말 약 9800명에서 2025년 말 3만4000명 수준으로 늘어 240% 이상 증가했다. 2024년 국토교통부 혁신도시 정주여건 만족도 조사에서는 새롭게 조성된 혁신도시 가운데 1위를 차지했다.

지방재정 기여도도 확대됐다. 2025년 기준 지방세 납부액은 579억 원으로, 전국 혁신도시 중 가장 높은 수준으로 집계됐다. 도는 이를 지역경제 활성화와 지방재정 확충에 기여한 결과로 보고 있다.

이전공공기관과의 협력은 경남혁신도시의 상생 모델을 뒷받침하는 축으로 꼽힌다. 한국토지주택공사(LH), 한국남동발전 등 이전기관과 지역사회는 공공시설 개방, 지역 프로그램 운영 등을 통해 협력 체계를 구축해 왔다. 그 결과 공공시설 개방률은 78.6%를 기록해 전국 2위 수준을 보였다.

도는 수상 성과를 토대로 정주여건 개선을 위한 생활밀착형 사회기반시설 확충에 속도를 내고 있다. 대표 사업인 복합문화도서관은 2026년 하반기 준공·개관을 목표로 추진 중이다. 이 시설은 도서관 기능과 함께 문화·체육·커뮤니티 기능을 아우르는 복합문화공간으로 조성된다.

교육·보육·문화 인프라 확충도 병행하고 있다. 대곡고등학교 신설대체 이전, 가람별유치원 운영, 다함께돌봄센터 확충, 저류지를 활용한 다목적광장 조성, 행복드림센터 운영 등이 주요 사업으로 추진되고 있다. 도는 이를 통해 아동·청소년 교육 환경과 생활 편의 시설을 함께 보완한다는 방침이다.

혁신도시 산업 생태계 구축과 기업 경쟁력 강화도 과제로 제시됐다. 도는 이전공공기관 연관산업 기업 유치, 공유오피스 조성, 산학연 클러스터 입주기업 대상 사업화 지원 등을 통해 기업 정착 기반과 일자리 창출 여건을 넓혀가고 있다.

news2349@newspim.com