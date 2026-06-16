사천시, 도시재생사업 성과 공유…협동조합 역량 강화 교육 완료

AI 핵심 요약beta
- 사천시가 16일 도시재생 완료지구 역량강화 교육을 마무리하고 성과를 공유했다
- 시는 관내 도시재생 거점시설 운영 협동조합을 대상으로 맞춤형 실무 교육과 조직 진단을 진행했다
- 시는 순천시 사례 탐방과 성과 공유회를 열고 신규 사업 발굴과 지역 공동체 활성화 방향을 논의했다
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지속적 지원 및 성과 안착 다짐
[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 사천시가 도재재생사업의 성과를 공유하는 자리를 마련했다.
시는 '사천시 도시재생 완료지구 역량강화 교육'을 마무리하고 사업 성과를 공유했다고 16일 밝혔다.
이번 교육은 삼천포 구항과 대방 굴항 도시재생사업으로 조성된 거점시설을 운영 중인 청널마을협동조합, 노산문화마을협동조합, 대방마을나눔협동조합, 삼천포전통수산시장협동조합을 대상으로 조직 운영 역량과 사업 경쟁력을 높이기 위해 추진했다.
교육 과정에서는 협동조합의 정체성 확립, 경영 및 재무 관리, 법적 의무, 인사·노무 관리 등 운영에 필요한 내용을 중심으로 맞춤형 실무 교육을 진행했다.
협동조합별 진단을 통해 조직 운영상의 문제점을 점검하고 개선 방향을 제시했으며, 개별 교육과 통합 교육을 병행해 각 협동조합의 특성과 공동 과제를 함께 반영하도록 했다.
시는 최근 도시재생 완료지구 내 공동이용시설 운영자들과 함께 사업성과 공유회도 개최했다.
순천시 도시재생 거점시설 운영 사례를 현장 방문한 뒤 진행된 공유회에서는 도시재생사업 추진 경과와 성과를 보고하고 각 운영 주체의 사업 현황을 공유했다. 이어 신규 사업 발굴, 사회 환원 방안, 지역 공동체 활성화를 위한 향후 운영 방향 등을 논의했다.
시 관계자는 "이번 역량강화 교육을 통해 협동조합이 자립적으로 도시재생 거점시설을 운영할 수 있는 기반을 마련했다"며 "앞으로도 컨설팅과 네트워크 지원을 이어가 도시재생사업의 성과가 지역에 안착할 수 있도록 지원을 계속하겠다"고 말했다.
m25322532@newspim.com