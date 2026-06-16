사천시, 도시재생사업 성과 공유…협동조합 역량 강화 교육 완료

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

협동조합 역량 강화 교육 실시

지속적 지원 및 성과 안착 다짐

[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 사천시가 도재재생사업의 성과를 공유하는 자리를 마련했다.

시는 '사천시 도시재생 완료지구 역량강화 교육'을 마무리하고 사업 성과를 공유했다고 16일 밝혔다.

전남 순천시 도시재생 거점시설을 탐방한 참석자들이 기념사진을 찍고 있다.[사진=사천시]2026.06.16

이번 교육은 삼천포 구항과 대방 굴항 도시재생사업으로 조성된 거점시설을 운영 중인 청널마을협동조합, 노산문화마을협동조합, 대방마을나눔협동조합, 삼천포전통수산시장협동조합을 대상으로 조직 운영 역량과 사업 경쟁력을 높이기 위해 추진했다.

교육 과정에서는 협동조합의 정체성 확립, 경영 및 재무 관리, 법적 의무, 인사·노무 관리 등 운영에 필요한 내용을 중심으로 맞춤형 실무 교육을 진행했다.

협동조합별 진단을 통해 조직 운영상의 문제점을 점검하고 개선 방향을 제시했으며, 개별 교육과 통합 교육을 병행해 각 협동조합의 특성과 공동 과제를 함께 반영하도록 했다.

시는 최근 도시재생 완료지구 내 공동이용시설 운영자들과 함께 사업성과 공유회도 개최했다.

순천시 도시재생 거점시설 운영 사례를 현장 방문한 뒤 진행된 공유회에서는 도시재생사업 추진 경과와 성과를 보고하고 각 운영 주체의 사업 현황을 공유했다. 이어 신규 사업 발굴, 사회 환원 방안, 지역 공동체 활성화를 위한 향후 운영 방향 등을 논의했다.

시 관계자는 "이번 역량강화 교육을 통해 협동조합이 자립적으로 도시재생 거점시설을 운영할 수 있는 기반을 마련했다"며 "앞으로도 컨설팅과 네트워크 지원을 이어가 도시재생사업의 성과가 지역에 안착할 수 있도록 지원을 계속하겠다"고 말했다.

m25322532@newspim.com