부산시, 부산전자공고 반도체 마이스터고 전환 확정

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반도체 단일 학과 개편·실무 인력 양성

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시 부산전자공업고등학교가 첨단산업 핵심 분야인 반도체 인재를 체계적으로 양성할 기반을 확보했다.

시는 교육부가 부산전자공고의 반도체 분야 제20차 마이스터고 전환을 최종 확정했다고 16일 밝혔다.

교육부가 부산전자공업고등학교의 반도체 분야 제20차 마이스터고 전환을 최종 확정했다. 사진은 부산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.04.16

부산전자공고는 전기·전자·기계 중심 학과를 반도체 단일 학과로 개편하고 반도체공정장비와 반도체소자제조 2개 과정, 각 3학급 체제로 운영할 계획이다. 반도체 공정과 제조 분야 실무 인력 양성에 초점을 맞춘다.

교육과정은 지난 2월 개소한 반도체교육센터를 기반으로 운영되며 향후 추가 시설 조성을 통해 실습 환경을 확대할 예정이다.

이번 지정은 부산시와 부산시교육청, 지역 유관기관 간 협력으로 추진된 결과로 평가된다. 시는 2024년 7월 시의회, 교육청, 부산상공회의소와 협약을 맺고 행·재정 지원 기반을 마련했으며 교육청 주관 전담팀에 참여해 유치 전략을 추진해 왔다.

시는 그간 반도체 특성화대학 지원사업과 인재양성 부트캠프 등을 통해 대학 중심 교육 기반을 구축해 왔으며 고교 단계 교육 확대를 위해 특성화고와 마이스터고 유치를 병행해 왔다.

최근 금샘고의 전력반도체 분야 협약형 특성화고 선정에 이어 이번 마이스터고 전환까지 확정되면서 인재 양성 체계가 확대됐다.

시는 고교부터 대학원까지 연계되는 인재 양성 체계 구축을 위해 첨단산업 특성화대학원 사업 공모에도 참여하고 있다.

박형준 시장은 "고교 단계 반도체 인재 양성 기반을 갖추는 계기가 됐다"며 "관련 인재 수요에 대응하는 교육 환경을 조성하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com