해외서 성착취물 12만건 유포…운영자 2명 구속

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도박광고로 10억 챙겨

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 아동·청소년 성착취물 12만건을 유포한 해외 서버 기반 불법사이트 운영자 2명이 경찰에 붙잡혔다.

16일 전남경찰청에 따르면 해외 서버와 CDN을 이용해 접속 차단을 회피하며 아동·청소년 성착취물과 불법촬영물을 유포한 불법사이트 운영자 2명을 검거해 구속했다.

전남경찰청 전경 [사진=조은정 기자]

이들은 8개 사이트를 운영하며 아동·청소년 피해자 24명을 포함한 총 107명의 피해자 관련 영상 약 12만건을 게시·유포한 것으로 조사됐다. 사이트 차단 시 도메인을 바꾸는 이른바 '도메인 셔틀' 방식과 주소 모음 사이트를 활용해 접속 차단을 반복적으로 회피한 것으로 확인됐다.

또 스포츠도박과 온라인카지노, 성매매 알선 사이트 배너 광고를 게시해 약 10억원 상당의 범죄수익을 올린 혐의도 받고 있다. 경찰은 국민체육진흥법 위반 혐의를 추가 적용하고 현장에서 현금 1억 5000여만원을 압수했으며 가상자산 테더 약 5만 2000개도 동결했다.

전남경찰은 범죄수익 흐름을 분석해 공범 추적 수사를 확대하는 한편 사이트 폐쇄와 도메인 차단을 병행하고 있다.

중앙디지털성범죄피해자지원센터 등 관계기관과 협력해 유사 사이트를 모니터링하고 접속 차단을 신속히 요청하는 대응 체계를 유지할 방침이다.

ej7648@newspim.com