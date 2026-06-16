아이언디바이스, 전기차 파워모듈 국책과제 선정

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 혼성신호 반도체 팹리스 전문기업 아이언디바이스가 전기자동차용 구동회로 내장형 파워모듈 기술 개발 국책과제의 공동연구개발기관으로 선정됐다고 16일 밝혔다.

세미파워렉스를 주관기관으로 한국자동차연구원, 한국전자기술연구원, 서울대학교산학협력단, 한양대학교산학협력단과 함께 컨소시엄을 구성한다. 총사업비는 83억4000만원이며 오는 2029년 12월 31일까지 45개월간 진행된다.

회사에 따르면 아이언디바이스는 이번 과제에서 '2.5kV 듀얼 채널 절연 GaN 게이트드라이버' 개발을 담당한다. 고속 스위칭에 최적화된 게이트 구동 회로와 과전류 검출 기능을 갖춘 제품을 개발하는 것이 주요 내용이다. 5~7A 구동 전류를 지원하는 갈바닉 절연 기술과 2.5kV 이상의 내압을 갖는 패키지 기술을 적용해 극한의 구동 환경에서도 높은 신뢰성과 효율을 보장할 계획이다.

아이언디바이스 로고. [사진=아이언디바이스]

아이언디바이스는 확보한 기술을 바탕으로 전기차 온보드 충전기(OBC) 및 급속 충전 인프라 시장에 솔루션을 제공할 예정이다. 데이터센터용 고효율 전원장치와 DC/DC 컨버터, 태양광 및 에너지저장장치(ESS) 인버터 분야까지 응용 범위를 확대할 방침이다.

아이언디바이스 이영식 상무는 "그동안 외산 의존도가 높았던 GaN 기반 IPM(Intelligent Power Module)을 국내 기술로 내재화함으로써 기술 자립도를 높이는 데 의미가 있다"며 "게이트드라이버와 보호회로를 하나의 패키지에 통합한 IPM 기술을 통해 고객사의 설계 복잡도를 해소하고 제품 개발 기간을 단축할 수 있을 것"이라고 말했다.

전기차 시장에서는 기존 실리콘 대비 전력 효율이 높고 소형화에 유리한 GaN 소자의 채택이 가속화되고 있다. 텍사스인스트루먼트, 인피니언테크놀로지 등 글로벌 기업들이 GaN 기반 통합충전시스템 개발 경쟁을 벌이는 가운데 아이언디바이스는 이번 과제를 통해 독자적인 기술력을 확보할 수 있을 것으로 보인다.

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