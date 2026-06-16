'충북세일즈맨' 자처한 신용한, 총리 만나 충북 현안 정부 지원 요청

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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 신용한 충북도지사 당선인이 김민석 국무총리를 만나 충북 핵심 현안에 대한 정부 지원을 요청했다.

16일 충북지사직 인수위에 따르면 신 당선인은 전날 서울 삼청동 국무총리 공관에서 열린 김민석 국무총리 주재 오찬 간담회에 참석해 충북의 미래 성장 동력 확보를 위한 주요 사업에 정부 차원의 적극적인 지원을 건의했다.

총리와 면담 후 기념 촬영하는 신용한 충북지사 당선인. [사진 =충북지사직 인수위] 2026.06.16 baek3413@newspim.com

그는 한국공항공사를 포함한 제2차 공공기관 이전 대상 기관 유치, 청주국제공항 민간 전용 활주로 신설, 국비 지원 확대, 다목적 방사광 가속기 기반 첨단 산업 클러스터 조성, 농어촌 기본소득 사업의 국비 비율 상향 등을 건의한 것으로 전해졌다.

신 당선인은 "국가 균형발전 과정에서 충북이 소외되거나 홀대받아선 안 된다"며 "충북이 새로운 성장축으로 도약할 수 있도록 정부의 각별한 관심이 필요하다"고 말했다.

그는 이날 오전 대통령실 관계자들과도 별도 면담을 갖고 제2차 공공기관 이전과 청주공항 활주로 신설의 필요성을 설명하며 협조를 구했다.

이어 "충북의 미래는 기다린다고 만들어지지 않는다"며 "정부와 국회, 기업을 직접 찾아다니며 충북의 비전과 가능성을 설명하는 세일즈맨 자세로 뛰겠다"고 강조했다.

baek3413@newspim.com