조정식 의장, 구윤철 접견..."반도체 호황 초과세수, '흥부의 박씨' 되어야"

청년고용·양극화 해소 강조…민생법안협의체 협조 당부

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 조정식 국회의장은 15일 구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관을 접견하고 환담을 나눴다.

조 의장은 이 자리에서 정부 비상경제본부를 가동해 민생안정을 위해 최선을 다하고 있는 구 부총리의 노고에 감사를 전하며 "제가 민주당 정책위의장을 할 때 부총리께서 기재부 차관으로 계셔서 함께 일을 많이 했는데, 다시 뵙게 되어 반갑다"라고 인사를 건넸다.

조정식 국회의장이 구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관을 접견하고 환담을 나눴다. [사진=국회의장실]

이어 조 의장은 대내외적 경제 여건과 관련해 "오늘 미국과 이란의 종전합의가 있었다는 반가운 소식이 있었지만, 중동전쟁과 자국우선주의 국제질서는 고환율, 고물가, 고금리를 고착화시키며 내수와 민생경제 회복을 더디게 하고 있다"고 말했다.

특히 청년취업자 수 감소세가 43개월째 이어지고 있는 점을 짚으며 "부총리께서도 청년 고용 상황 개선을 정책의 최우선 순위로 둔다고 하신 만큼 효능감 있는 정책으로 청년들의 기대에 부응해 주기 바란다"고 당부했다.

조 의장은 수출 최고 기록과 주가 상승 속에서도 성장의 온기가 골고루 미치지 못하는 현상을 지적하며 "코스닥시장의 승강제 도입, 저PBR(주가순자산비율) 기업 주가 정상화법 등 우량기업이 재평가 받을 수 있게 하는 활력정책이 필요하다"고 강조했다.

또한 AI(인공지능) 반도체 호황으로 발생하게 될 초과세수와 관련하여 "AI 반도체 호황으로 발생하게 될 초과세수는 정부가 어떤 재정정책을 쓰느냐에 따라 '흥부의 박씨'가 될 수도, 사상누각이 될 수도 있다"라며 "잠재성장률과 미래세대 성장을 위한 투자와 경제 양극화를 해소하는 방향으로 진행되기를 기대한다"고 밝혔다.

마지막으로 조 의장은 "국회는 대한민국의 경제도약과 더 나은 국민의 삶을 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 행정부도 국회와 긴밀히 소통하고 협력해 주기 바란다"라며 "특히 지난주 여야 원내대표 회동에서 '민생법안협의체' 구성에 힘을 모으기로 한 만큼 민생경제 법안 마련에도 부총리께서 많은 협조를 부탁한다"고 거듭 당부했다.

이에 구윤철 경제부총리는 "하반기 민생 물가와 금리, 환율 등을 철저히 관리하는 동시에 수출 품목 다변화와 양극화 해소를 위한 구조 혁신에 주력하고, '민생법안협의체'의 취지에 맞춰 민생법안들이 신속하게 마련되고 처리될 수 있도록 정부 차원에서도 철저히 잘 챙기겠다"라고 화답했다.

kimsh@newspim.com