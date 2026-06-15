민선9기 '경북대전환 준비위' 출범...11개 분과 300여명 참여

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산업·공간·공동체·민생 '4대 대전환'...TK행정통합 핵심 아젠다 선정

전문가·민생 현장·정책자문 역량 결집…도민 체감형 정책사업 발굴

[안동=뉴스핌] 남효선 기자 = 민선 9기 경북 도정의 싱크탱크인 '경북도 대전환 준비위원회(위원회)'가 공식 출범하고 '경북의 힘으로 새로운 대한민국'을 위한 민선 9기 경북 도정의 힘찬 출발을 알렸다.

15일 경북 안동시 소재 스탠포드 호텔에서다.

민선9기 경북도정의 싱크탱크인 '경북도 대전환 준비위원회(위원회)'가 15일 공식 출범했다.[사진=경북도]2026.06.15 nulcheon@newspim.com

이날 공식 출범한 위원회는 단체장 교체에 따른 기존의 인수위원회 성격을 넘어 민선 7·8기 도정의 성과를 토대로 민선 9기 경북 대전환의 방향을 구체화하고 현장 중심의 정책 과제 발굴에 주력한다.

위원회에는 경북을 대표하는 각 분야 전문가와 기업인, 사회단체 관계자 등 300여 명으로 구성됐다.

특히 민선 7·8기부터 경북 도정의 주요 정책 방향을 자문해 온 경북도 정책 자문위원들이 다수 참여해 도정에 대한 이해도와 분야별 전문성을 바탕으로 현장성 있는 정책 제언을 더할 것으로 기대된다.

위원장에는 김성조 전 경북도 문화관광공사 사장이 위촉됐다. 김 위원장은 제18대 국회 후반기 기획재정위원장을 역임하는 등 국정과 지역 행정 전반에 대한 폭넓은 경험을 갖춘 인사로 평가된다.

위원회는 기획·행정, 첨단과학·투자, 지역 개발, 복지 보건 아동, 민생 혁신, 재난 안전, 지방시대 정책, 해양·에너지, 환경 산림 자원, 농축산 유통, 문화 관광 등 11개 분과로 구성됐다.

도청 실·국과 경북연구원은 공약 검토와 자료 제공·분석 등을 통해 위원회 활동을 적극 뒷받침하고 위원회의 논의가 일회성에 그치지 않고 실제 정책에 반영될 수 있도록 지원할 방침이다.

위원회는 출범과 함께 가진 전체 회의에서 대구경북 행정 통합과 신공항-영일만항 투 포트(Two-Port)를 기반으로 산업·공간·공동체·민생의 4대 대전환을 이끌어 낼 분야별 주요 아젠다를 중점 논의했다.

또 위원회는 2028년 대구경북 통합특별시 출범 추진과 병행해 통합 이후 안정적이고 실질적인 운영을 뒷받침할 재정특례, 권한 이양, 지역 내 균형 발전, 시·군·구 자율성 보장 등 핵심 운영 과제를 지속적으로 구체화해 나가기로 했다.

이를 위해 시도민과의 소통을 강화하고 다양한 의견을 수렴하는 등 폭넓은 공감대를 형성해 나갈 계획이다.

15일 경북 안동시 소재 스탠포드 호텔에서 열린 '경상북도 대전환 준비위원회' 출범식에서 이철우 도지사가 민선9기 경북도정의 기조를 밝히고 있다.[사진=경북도]2026.06.15 nulcheon@newspim.com

위원회는 또 향후 분과별 회의를 통해 소관 분야의 공약을 면밀히 검토하고 공약의 확실한 이행을 위한 정책 사업 발굴에도 주력한다는 방침이다.

특히 분과 간 협의와 조정을 통해 각 정책 사업들이 상호 연계돼 시너지를 창출하는 정책 패키지로 발전시킨다는 계획이다.

위원회는 이들 논의 결과를 종합해 7월 중순 도민에게 보고하는 것으로 공식 활동을 마무리할 계획이다.

김성조 위원장은 "일찍이 지방시대를 주창해 온 이철우 도지사의 뛰어난 통찰력과 뚝심 있는 도정 철학, 남다른 추진력을 믿고 있다"며 "위원 한 분 한 분의 경험과 지혜를 모아 민선 9기 경북 도정의 힘찬 출발을 지원하겠다"고 말했다.

이철우 도지사는 "민선 7·8기가 '변해야 산다'는 각오로 변화의 씨앗을 뿌려왔다면 이제 민선 9기는 그 싹을 틔워 도민의 신뢰에 확실한 성과로 응답해야 하는 시기"라며 "대전환 준비위원회가 전달하는 현장의 목소리와 전문가의 제안을 도정에 적극 반영해 도민에게 희망을 주고, 도민이 자랑스러워하는 경북을 만들어 후손들에게 물려주겠다"고 밝혔다.

nulcheon@newspim.com