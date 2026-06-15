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[인터뷰] 윤충식 경기도의원 "규제 묶인 포천 접경지, 기회의 땅으로 바꿀 것"

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  • 국민의힘 윤충식 도의원이 15일 재선 소감과 의정 계획을 밝혔다.
  • 포천 경제·교통·민생 해결과 미군공여지 국방 클러스터 조성 등 현장 중심 정책을 추진하겠다 했다.
  • 경기 북부 교육 예산 확대와 추미애 도정 견제·협치를 병행하며 말보다 실천하는 의원이 되겠다고 다짐했다.

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경기도의원 재선 성공 "초심 잃지 않고 밥값 제대로 하는 의원 되겠다"
미군공여지 내 첨단방위산업 클러스터 구축 추진
예결위 활동 통해 경기북부 교육 소외 극복 다짐

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기 포천시에서 주민들의 지지를 받으며 제12대 경기도의회 재선 고지에 오른 국민의힘 윤충식 도의원이 "초심을 잃지 않고 발로 뛰며 주민들과 약속을 지키는 의정 활동을 펼치겠다"고 다짐했다.

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 국민의힘 윤충식 경기도의원이 "초심을 잃지 않고 발로 뛰며 주민들과 약속을 지키는 의정 활동을 펼치겠다"고 밝혔다. 2026.06.15 beignn@newspim.com

15일 뉴스핌은 윤충식 의원과 인터뷰를 통해 ▲제12대 재선 당선 소회 ▲포천 지역구 대중교통 등 민생 현안 ▲발로 뛰는 현장 정치 철학 ▲미군공여지 활용 및 첨단방위산업 클러스터 구축 구상 ▲경기 북부 교육 소외 극복을 위한 예산 심의 방향 ▲추미애 도정에 대한 견제와 협치 원칙 ▲향후 의정 비전 등을 종합 정리했다.

윤 의원은 당선 확정 순간을 돌아보며 주민들에 대한 감사와 무거운 책임감을 먼저 언급했다. 그는 "재선의 기쁨보다 포천 주민들이 보내주신 신뢰에 보답해야 한다는 책임감이 더 크다"라며 "처음 정치를 시작했을 때의 초심을 잃지 않고 포천의 발전을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

선거 기간 지역구를 누비며 청취한 민심에 대해서는 냉정하게 진단했다. 윤 의원은 "세계적인 경기 불황 속에서 포천의 경제 상황이 인근 의정부나 양주에 비해 다소 정체되거나 퇴보하고 있다는 주민들의 우려가 깊었다"며 "광역버스 증차와 노선 확장을 통한 대중교통불편 해소 한탄강 개발지역 주변의 토지 규제 개혁 등이 시급한 과제"라고 짚었다.

그는 스스로를 '포천의 홍길동'에 비유하며 현장 중심의 정치를 강조했다. 윤 의원은 "현장에서 문제를 발견하고 대안을 찾는 '우문현답(우리의 문제는 현장에 답이 있다)'을 정책으로 풀어내겠다"며 "책상 위에서 다루는 행정은 현장과 확실히 다르다. 발로 뛰며 변화를 이끌어내겠다"고 약속했다.

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 윤충식 의원은 "부대가 떠난 유휴지에 과학기술을 접목한 국방벤처센터를 증축하고 국방 혁신 클러스터를 구축하겠다"고 설명했다. 2026.06.15 beignn@newspim.com

윤 의원은 12대 의회에서 의정 활동의 스펙트럼을 넓히겠다는 뜻을 밝혔다. 11대 임기 동안 미래과학협력위에서 거둔 성과를 바탕으로 하되 포천의 당면 과제인 교통과 민생 현안을 다루기 위해 건설교통위원회나 보건복지위원회 등 다양한 상임위 진출을 고려하고 있다.

특히 1호 조례안과 연계한 역점 공약으로 '미군 공여지 및 군 유휴지 활용'을 꼽았다. 윤 의원은 "포천은 지난 70년간 국가 안보를 위해 군사 규제 등의 불이익을 감내해 온 지역"이라며 "부대가 떠난 유휴지에 과학기술을 접목한 국방벤처센터를 증축하고 국방 혁신 클러스터를 구축하겠다"고 설명했다.

최근 착수한 '경기도 미군공여지 활용방안 연구'와 관련해서는 "단순히 비워두는 것이 아니라 친환경 첨단 방위산업단지를 조성하고 IT 및 신재생에너지 인프라를 구축해 경기 북부 접경지역의 새로운 미래 먹거리로 만들겠다"는 구체적 구상을 제시했다.

예산결산특별위원회 활동에 대한 의지도 피력했다. 윤 의원은 "경기도 예산은 지역 균형발전에 무게를 두고, 경기도교육청 예산은 미래 인재 양성에 초점을 맞춰 심의하겠다"며 "특히 교육 분야에서 남부 지역에 비해 소외된 북부 지역 아이들이 동등한 교육 혜택을 누릴 수 있도록 소외계층을 위한 예산 확보에 집중하겠다"고 강조했다.

야소여대 국면 속에서 맞이하는 추미애 경기도지사 집행부와의 관계에 대해서는 철저한 견제와 원칙 있는 협치를 예고했다.

윤 의원은 "새로운 도정 체제의 성향을 고려할 때 12대 의회는 엄중한 시기가 될 것"이라며 "집행부의 일방적인 독주나 타협할 수 없는 사안에는 강력히 맞서되 더불어민주당이 발의한 정책이라도 투명하고 도민의 삶에 실질적인 도움이 된다면 적극 협조하는 것이 진정한 협치"라고 단언했다. 이어 "상식적이지 않거나 불투명한 방향으로 예산이 사용되는 행위는 철저히 저지하겠다"고 덧붙였다.

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 윤충식의원은 "말 보다 실천으로 약속을 지키겠다"고 포부를 밝혔다. 2026.06.15 beignn@newspim.com

마지막으로 윤 의원은 임기를 마치는 날 주민들에게 '밥값 제대로 한 의원'으로 기억되고 싶다는 포부를 전했다. 그는 "4년이라는 시간은 길지 않다"며 "말 앞서기보다 실천으로 약속을 지키고 끊임없이 시민들과 소통하며 '언제나 믿을 수 있는 충실한 도의원'이라는 평가를 받도록 발자취를 남기겠다"고 밝혔다.

beignn@newspim.com

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트럼프 "19일 서명·해협 개방 동시에" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이란과의 협정 체결을 계기로 호르무즈 해협이 재개방될 것이라고 밝히며, 중동 지역의 긴장 완화와 원유 수송 정상화에 대한 기대를 재차 강조했다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스 소셜에 올린 게시글을 통해 "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것"이라며 "금요일(19일) 협정 서명과 동시에 해협이 개방되고, 기뢰 제거 작업을 위해 일정 시간이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "이를 통해 역내는 물론 전 세계를 향한 원유 흐름이 양방향으로 다시 정상화될 것"이라고 주장했다. 그는 또 "많은 미국 대통령들이 이란과의 평화를 시도했지만 모두 실패했다"며 "역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 대통령을 찾았다"고 자평했다. 이는 자신이 추진 중인 대이란 협상이 기존 외교적 시도, 특히 버락 오바마 전 대통령의 이란 핵협정(JCPOA)rhk 차별화된 성과를 낼 것이라는 점을 부각하려는 발언으로 풀이된다. 앞서 트럼프 대통령은 별도의 게시글을 통해 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄 조치를 "즉각 해제하도록 승인했다"고 밝힌 바 있어, 이번 발언은 군사적 긴장 완화와 해상 교통 정상화를 병행하는 조치의 연장선으로 해석된다. 다음은 트럼프 대통령의 게시글 전문 번역이다. "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것이다. 많은 대통령들이 이란과의 평화를 만들려고 시도했지만, 나 이전에는 모두 실패했다. 역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 수 있는 대통령을 찾았다. 금요일 협정 서명과 함께 해협이 개방되면, 기뢰 제거를 위한 목적에서 일정 시간이 소요되겠지만, 역내와 전 세계를 향한 원유가 양방향으로 다시 흐르게 될 것이다. 도널드 J. 트럼프 대통령" 도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어 트루스소셜 게시글. [사진=트루스 소셜] dczoomin@newspim.com 2026-06-15 08:19
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김명수 前합참의장 구속심사 출석 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄에 가담한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장이 15일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법원에 출석했다. 서울중앙지법 부동식 내란영장전담 부장판사는 이날 오전 9시 30분부터 내란중요임무종사 혐의를 받는 김 전 의장에 대한 영장실질심사에 들어갔다.  12·3 비상계엄에 가담한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장이 15일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법원에 출석했다. 사진은 서울 서초구 서울중앙지법 전경. [사진=뉴스핌DB] 이날 심문에 참석한 2차 종합특별검사팀의 김정민 특검보는 "계엄 당시 상황을 잘 설명드리고 당시 합참이 국민이 바라는 바를 전혀 이행하지 못했다는 점을 강조할 것"이라며 "조사 과정에서 계엄을 막고자 행동했던 사람들은 영장 청구 대상에서 제외했고, 현재 심사 대상이 된 사람들은 국민적 요구를 제대로 이행하지 못한 것이 가장 큰 잘못"이라고 말했다. 김 전 의장이 혐의를 부인하는 것과 관련해서는 "법의 세세한 규정을 가지고 의무가 있느냐 없느냐를 따지는 것은 형식 논리"라며 "현역 군인 군령권자 서열 1위인 합참의장이 이 사태에 대해 아무것도 하지 않았고, 이후 '아무것도 할 수 없었다'고 변명하는 것은 국민 상식에 반한다"고 지적했다. 이어 "이번 심사에서는 김 전 의장이 실제로 아무것도 할 수 없는 위치가 아니었다는 점을 정확히 지적할 것"이라고 덧붙였다. 김 특검보는 김 전 의장의 행위가 단순 부작위에 그치지 않았다고도 주장했다. 그는 "계엄 상황실 조성에 협조했고 계엄사 부사령관, 기조실장, 상황실 핵심 인력 대부분이 합참 요원이었다"며 "단편 명령 역시 적극적 지원 행위의 한 예"라고 설명했다. 이어 "참모들과 국가안보실장까지 국회에 투입된 병력 철수를 건의했지만 이를 묵살했다"며 "이는 단순한 도덕적 문제가 아니라 명확한 법적 의무 위반이라고 보고 있다"고 강조했다. 같은 혐의를 받는 이재식 전 합참 전비태세검열차장과 정진팔 전 합참 차장, 김흥준 전 육군본부 정책실장의 영장실질심사는 각각 15일 오전 11시, 오후 2시, 오후 3시 30분에 열린다. 이들은 모두 내란중요임무종사 혐의를 받고 있다. 2차 종합특검은 지난 9일 김 전 의장 등 4명에 대해 사전구속영장을 청구했다.  서울중앙지법 부동식 내란영장전담 부장판사는 15일 오전 9시 30분부터 내란중요임무종사 혐의를 받는 김명수 전 의장에 대한 영장실질심사를 진행한다. 사진은 김명수 전 합참의장이 지난 5월 27일 2차 종합특별검사팀에 출석하는 모습. 2026.05.27 yek105@newspim.com 특검은 김 전 의장이 비상계엄 당시 합참 지휘통제실에서 국회 등에 군 병력이 투입되는 상황을 인지하고도 계엄사령부 구성에 참여하고, 특전사와 수방사에 '계엄 사무를 우선하라'는 취지의 지시를 내린 것으로 보고 있다. 특검은 또 김 전 의장이 계엄 선포 절차의 위법성 문제와 국회 투입 병력 철수 필요성에 대한 보고를 받았음에도 별다른 조치를 하지 않았다는 진술과 관련 자료를 확보한 것으로 알려졌다. 반면 김 전 의장은 특검 조사 과정에서 윤석열 전 대통령의 비상계엄 계획을 사전에 알지 못했으며, 당시 군은 안보 공백 방지와 우발적 충돌 예방을 위한 임무를 수행했을 뿐이라는 입장을 밝혔다. 김 전 의장 등의 비상계엄 가담 의혹은 종합특검의 첫 인지 사건으로, 이번 영장실질심사 결과는 향후 특검 수사의 향방을 가를 첫 분수령이 될 것으로 보인다. pmk1459@newspim.com 2026-06-15 10:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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