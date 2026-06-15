34만명 찾은 음성품바축제 성료...세대·국적 넘은 화합의 장

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대만·일본 관광객 유치로 K-축제 가능성 확인

[음성=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 음성군 설성공원과 꽃동네 일원이 닷새 동안 흥겨운 품바 가락으로 물들며 세대와 국적을 아우른 축제의 장을 선보였다.

15일 음성군에 따르면 지난 10일 막을 올린 제27회 음성품바축제가 34만여 명이 찾는 등 성황리에 14일 폐막하며 문화체육관광부 지정 문화관광축제로서 위상을 다시 한 번 입증했다.

음성 품바 길놀이 퍼레이드. [사진=음성군] 2026.06.15 baek3413@newspim.com

'음성은 품바야! 재미, 사랑, 나눔 up, up, up'을 슬로건으로 내건 이번 축제는 전통 품바의 해학에 현대적 감각을 더한 프로그램 구성으로 호응을 얻었다. 가족 단위 관람객부터 청년층, 외국인 관광객까지 세대와 국적을 넘나드는 참여가 이어지며 글로벌 문화축제로의 도약 가능성을 확인했다.

음성군은 축제의 지속 가능성을 위해 전 세대를 아우르는 맞춤형 콘텐츠에 힘을 쏟았다. '글로벌 품바 래퍼 경연대회'와 '전국 청소년 댄스 퍼포먼스 대회 PUMBA'는 젊은층의 폭발적인 에너지를 끌어냈다.

'전국 품바 길놀이 퍼레이드'와 '2판4판 난장판', '음성N품바 경연대회'는 남녀노소가 함께 어우러지는 신명의 한마당을 연출했다. 9개 읍·면 주민이 직접 꾸민 '품바하우스'는 이웃 간 정을 나누는 소통 공간으로 자리 잡았다. 주민들이 손수 준비한 콘텐츠와 먹거리, 체험 프로그램을 통해 지역 공동체의 결속을 되새기는 장이 됐다는 평가다.

해외 관광객 유치 전략도 성과를 거뒀다. 음성군은 3월 '한-대만 관광 콘텐츠 페스티벌' 참가, 4월 대만 여행업자를 초청한 팸투어 등을 통해 맞춤형 여행상품을 사전에 기획했다. 그 결과 이번 축제 기간에만 대만 관광객 100여 명이 음성을 찾았고 일본 등 여러 국가에서도 방문이 이어졌다.

체험 프로그램은 양적 확대보다 내실 강화에 방점을 찍었다. '천인의 비빔밥 나누기', '기부형 푸드트럭' 등을 운영해 축제의 근본 가치인 '사랑과 나눔'을 관람객이 직접 체험하고 공유할 수 있도록 했다.

지역 작가들이 작품을 기증해 운영한 '예술작품 플리마켓'에서는 제작비를 제외한 수익 전액을 소외계층에 기부해 나눔의 의미를 더했다.

조병옥 음성군수는 "이번 축제를 통해 확인한 글로벌 콘텐츠로서의 가능성을 바탕으로 음성품바축제를 명실상부한 세계적 문화축제로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com