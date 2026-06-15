전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.15 (월)
KYD 디데이
스포츠 해외스포츠

속보

더보기

[2026WC] '부상 센터백' 돌아온 한국…'주축 센터백' 빠지는 멕시코

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 한국은 15일 멕시코 과달라하라에서 A조 1위 경쟁을 위한 멕시코전 대비 담금질을 시작했다.
  • 한국은 센터백 김태현의 복귀로 수비 라인이 강화됐고, 멕시코는 수비 핵심 몬테스의 퇴장 공백으로 세트피스에서 한국에 열세다.
  • 멕시코는 남아공전 승리와 고지대·홈 이점으로 여전히 강력해 홍명보호의 맞춤형 전략이 요구되는 상황이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

김태현 복귀 순조 멕시코와 2차전 출격 가능성
멕시코는 195cm 주축 센터백 몬테스 퇴장 결장

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 =2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 1위 자리를 두고 맞붙는 한국과 멕시코의 희비가 엇갈리고 있다.

홍명보 감독이 이끄는 한국 대표팀은 15일(한국시간) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 치바스 바예 베르데 훈련장에서 멕시코전 대비 담금질에 돌입했다. 전날 휴식으로 재충전한 대표팀은 본격적으로 컨디션을 끌어올리기 시작했다. 부상자들의 복귀 소식도 호재다. 발목 부상으로 이탈했던 왼발잡이 센터백 김태현(가시마)은 빠른 회복세를 보이며 멕시코전 출격 준비를 마쳤다. 스리백 전술의 핵심인 김태현이 가세하면 수비 라인의 깊이가 한층 더해진다. 다만 발목 상태가 조심스러운 미드필더 배준호(스토크시티)에 대해서는 의료진이 보수적으로 접근하고 있다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김태현(왼쪽)과 몬테스. [사진=KFA, 로이터] 2026.06.15 psoq1337@newspim.com

반면 2차전 상대인 멕시코는 핵심 수비수의 공백으로 비상이 걸렸다. 중앙 수비의 핵인 195cm 장신 세사르 몬테스(로코모티프 모스크바)가 남아프리카공화국과의 1차전에서 후반 추가시간 무리한 파울로 퇴장당했다. 손흥민(LAFC), 이강인(파리 생제르맹), 황희찬(울버햄튼) 등 화려한 한국 공격진을 막아야 하는 멕시코엔 치명적인 악재다. 대체 자원으로는 '캡틴' 에드손 알바레스가 거론되지만, 지난 시즌 부상 이력 탓에 체력이 완벽하지 않다. 또 다른 후보 이스라엘 레예스(아메리카)는 주포지션이 센터백임에도 대표팀에선 오른쪽 풀백을 주로 맡아왔다. 몬테스의 결장으로 한국은 김민재, 이한범 등 장신 자원들을 활용한 세트피스 헤더 공략에서 확실한 우위를 점할 수 있게 됐다.

그럼에도 방심은 금물이다. 멕시코는 남아공과의 개막전에서 2-0으로 승리했다. 당시 경기력이 압도적이지 못해 홈팬들의 야유를 받았지만 전문가들은 이를 진짜 실력으로 봐서는 안 된다고 경고했다. 이번 대회를 정말 길게 준비한 멕시코는 남아공전에서 굳이 힘을 빼지 않은 것으로 진단했다.

한국은 1차전에서 체코를 상대로 이강인, 황인범, 김민재 등이 월드클래스 활약을 펼치며 승점 3점을 먼저 챙겼다. 당시 체코는 고지대 적응 실패와 살인적인 이동 거리로 제 기량을 펴지 못했다. 그러나 2차전 상대인 멕시코는 고지대 훈련에 익숙하고 해발 고도가 더 낮은 과달라하라 경기장에서 시합을 치러 환경적으로 매우 유리하다. 여기에 8만여 홈 관중의 일방적인 응원까지 등에 업는다. 체코전처럼 높은 점유율을 유지하기 어려운 만큼 홍명보호의 맞춤형 철저한 전략이 요구되는 시점이다. 양 팀의 운명이 걸린 조별리그 2차전은 오는 19일 오전 10시 과달라하라 스타디움에서 킥오프한다.

psoq1337@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
스페이스X, 데뷔 첫날 19% 급등 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 일론 머스크의 스페이스X가 12일(현지시간) 나스닥 데뷔에서 급등하며 기업가치 2조 달러를 돌파했다. 사상 최대 기업공개(IPO) 후 로켓과 인터넷 서비스, 인공지능(AI)을 아우르는 머스크의 거대 제국에 올라타려는 투자자들이 몰려든 결과다. 스페이스X 주가는 이날 공모가 135달러 대비 19.34% 급등한 161.11달러에 거래를 마쳤다. 이로써 스페이스X는 미국 시가총액 6위 기업에 올랐다. 거래 개시는 많은 시장 참가자들의 예상보다 순조로웠다. 이날 오전 늦게 거래가 시작된 주가는 세션 대부분 동안 전날 공모가 대비 15~30% 상승 범위에서 움직였으며 변동성은 크지 않았다. 거래량은 5억 주, 금액 기준으로는 약 800억 달러를 넘어섰다. 최근 기술주 급락으로 AI 관련주의 천문학적 상승에 대한 우려가 커진 가운데 거래소가 이번 상장을 감당할 수 있을지에 대한 불안 속에 치러진 데뷔였다. AJ벨의 댄 코츠워스 마켓 책임자는 "스페이스X는 증시 데뷔 조달액 기록을 깬 것뿐 아니라 다른 거물들을 한참 따돌렸다"며 "시작 밸류에이션이 이미 2조 달러에 육박하는 상황에서 손가락 클릭 한 번에 그만큼의 가치를 더한 것은 인상적"이라고 평가했다. 개인 투자자들은 전체 물량의 약 20%를 배정받았다. 로이터통신에 따르면 통상적인 IPO보다 훨씬 큰 비중으로 단 1주를 배정받고 축하하는 이들도 있었다. 그윈 숏웰 사장과 브렛 존슨 최고재무책임자(CFO) 등 스페이스X 경영진은 이날 개장벨을 울린 후 뉴욕 타임스스퀘어의 나스닥 마켓사이트에서 자축했다. 머스크는 텍사스에서 직원들을 위한 별도 행사를 열었다. 이날 상장은 머스크를 사상 첫 조만장자(트릴리어네어)로 만들었다. 2025년 매출 187억 달러 기준으로 스페이스X의 시가총액은 매출 대비 약 110배로 다른 초대형주들을 한참 웃돈다. 일부 애널리스트들은 이미 긍정적 투자의견을 냈지만 모닝스타 애널리스트들은 이달 적정 가치를 약 7800억 달러로 평가했고 CFRA는 이날 매도 의견으로 커버리지를 개시했다. 12일(현지시간) 나스닥에 상장한 스페이스X 이미지가 미국 뉴욕 타임스스퀘어에 나오고 있다.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.06.13 mj72284@newspim.com   mj72284@newspim.com 2026-06-13 05:37
사진
"한국 32강 진출 확률은 93%" [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 경쟁국을 꺾은 값진 결실은 예상보다 달콤했다. 홍명보호가 12일(한국시간) 조별리그 A조 1차전에서 체코를 2-1로 역전승을 거둬 32강 토너먼트 진출의 9부 능선을 넘었다. 체코전 승리는 단순한 승점 3점 이상의 가치를 지닌다. 유력 외신들은 한국의 조별리그 통과 가능성을 매우 높게 점쳤다. 미국 매체 디애슬레틱은 경기 직후 자체 시뮬레이션 결과를 공개하며 "1승을 거둔 한국의 32강 진출 확률은 93%에 달한다"고 분석했다. 대회 전 매체가 예측했던 진출 확률 70.35%에서 무려 20%포인트 이상 급상승했다. [과달라하라 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=손흥민(가운데) 등 한국 대표팀 선수들이 북중미 월드컵 A조 조별리그 체코와의 경기에서 2-1로 승리한 후 기쁨을 나누고 있다. 2026.6.13 psoq1337@newspim.com 이번 대회부터 참가국이 48개국으로 늘어나면서 각 조 1, 2위는 물론, 조 3위 중 성적이 좋은 8개 팀까지 32강에 합류한다. 영국 'BBC'는 "통계상 승점 3점에 골득실이 0 이상이면 32강 진출이 가능하다"고 설명했다. 특히 이번 대회는 승점이 같을 때 상대 전적을 가장 먼저 따진다. 한국은 가장 까다로운 조 2위 경쟁자인 체코를 직접 무너뜨리면서 향후 순위 싸움에서 절대적인 우위를 선점했다. 남은 조별리그 일정도 한결 여유로워졌다. 디 애슬레틱은 한국이 오는 19일 멕시코와의 2차전에서 패하더라도 32강 진출 확률은 86%를 유지할 것으로 내다봤다. 마지막 상대인 남아공전이 남아있기 때문이다. 심지어 최악의 시나리오인 '남은 2경기 전패'를 당하더라도 한국이 토너먼트에 오를 확률은 55%로 예상했다. psoq1337@newspim.com 2026-06-13 08:27

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동