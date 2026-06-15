"시장 한 명 바뀌었을 뿐인데"…구자열 원주시장 당선인 "시민이 결정하는 원주 대전환"

"말잔치·밀실 행정과 결별, 교통·주거·돌봄까지 '반값 원주'…서원주 제2의 판교·시민주권위원회로 민생·미래 둘 다 잡겠다"

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 민선 9기 구자열 원주시장 당선자는 '시민주권'과 '생활비 절감'을 핵심 키워드로 관치·밀실 행정을 시민 참여·투명 행정으로 바꾸겠다는 기조를 분명히 했다.

동시에 서원주 첨단산업·광역철도 시대를 축으로 한 '제2의 판교' 전략과 청년 주거·돌봄·교통비 경감 패키지를 전면에 내세우고 있다.

두 번의 고배 끝에 민선 9기 원주시장에 당선된 구자열 당선인이 "겉만 화려한 말잔치 행정은 끝내고 내 지갑과 일상을 바꾸는 진짜 민생 정치로 보답하겠다"고 각오를 밝혔다.

구 당선인은 "시장 한 명의 독단으로 멀쩡한 사업이 멈추고 공직사회가 얼어붙었던 비정상을 정상화하라는 것이 이번 선거에서 시민들이 보낸 가장 큰 명령"이라며 "시민이 결정하고 행정이 집행하는 '시민주권 시대'로 원주의 대전환을 이끌겠다"고 강조했다.

민선 9기 출발점으로 구 당선인은 갈등 봉합과 관치 행정 청산을 꼽았다. 그는 "선거 과정에서 쌓인 갈등과 분열을 딛고 '하나 된 원주'로 나아가는 것이 가장 시급한 과제"라며 "취임 후 100일 안에 시민과 전문가가 폭넓게 참여하는 '시민주권위원회'를 전격 구성해 시정의 문을 활짝 열겠다"고 밝혔다.

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 구자열 원주시장 당선인. 2026.06.15 onemoregive@newspim.com

◆"천원주택·원주패스·천원돌봄" 3대 민생 패키지

구 당선인은 임기 4년 동안 반드시 완결하겠다는 핵심 공약으로 민생 패키지·서원주 첨단산업·유휴부지 공원화를 제시했다.

첫째로 청년 주거 안정을 위한 '천원주택', 대중교통 무제한 환승 플랫폼 '원주패스', 보육 부담을 획기적으로 낮추는 '천원돌봄' 정책을 조기에 안착시켜 필수 생활비를 확실히 줄이는 것이다. 둘째로는 서원주에 의료 AI 및 첨단산업 특구를 조성해 "제2의 판교"로 키우고 셋째로 교도소·종축장 등 유휴부지를 시민 광장·공원으로 돌려 여가 문화를 바꾸겠다고 강조했다.

공약 조정과 관련해 구 당선인은 "유일한 기준은 시민의 삶에 얼마나 당장 이익이 되는가"라고 못 박았다. 그는 "거창하지만 실현 가능성이 낮은 대기업 유치 같은 희망고문보다 서원주 첨단산업처럼 청년 일자리로 환원되는 사업에 우선순위를 두겠다"고 설명했다.

예산·제도 한계는 숨기지 않고 공개하겠다는 입장이다. 구 당선인은 "공약 진행 상황과 예산 집행 내역을 '원주 투명행정 대시보드'를 통해 시민께 실시간 공개·합의하겠다"며 "불필요한 치적성 대형 행사와 선심성 용역 예산을 과감히 구조조정해 재원을 마련하고 시의회와 상시 협치·조례 제정, 중앙정부·우상호 도정과 삼각 공조를 통해 제도·예산을 책임지겠다"고 밝혔다.

◆"보은 인사 없다…복지부동·밀실 행정은 금기"

새 시정의 인사 방향에 대해 구 당선인은 "인사 원칙은 오직 공정하고 객관적인 능력 위주, 지향점은 열심히 일하는 조직"이라고 말했다. 그는 "학연·지연·선거 캠프 기여도를 따지는 보은 인사는 제 사전에 없다"며 "눈치 보지 않고 묵묵히 시민을 위해 성과를 낸 공무원이 반드시 우대받는 문화를 만들겠다"고 약속했다.

반대로 금기 사항으로는 '영혼 없는 복지부동'과 '밀실 행정'을 지목했다. 구 당선인은 "시민 눈높이에서 적극적으로 행정을 펼치다 생긴 실수는 시장인 제가 모든 책임을 지고 공무원을 보호하겠다"며 "조직이 눈치보다 혁신을 선택할 수 있도록 든든한 버팀목이 되겠다"고 했다.

정권·시장 교체기마다 반복되는 공직사회 피로감에 대해 구 당선인은 "시장 교체를 이유로 줄을 서거나 과거 정책을 전면 부정하게 만드는 일은 없게 하겠다"고 못을 박았다. 시의원·도의원·도지사 비서실장을 거친 그는 "행정의 속성과 공직사회의 고충을 누구보다 잘 이해하고 있다"고 자평했다.

구 당선인은 "점령군처럼 군림하며 조직을 흔드는 대신 공무원들의 전문 직렬과 자율성을 철저히 존중하겠다"며 "시장이 명확한 시정 방향·비전을 제시하고 버팀목이 될 때 조직은 눈치를 보기보다 스스로 혁신하고 안정감 있게 움직일 것"이라고 했다. 그는 "2000여 공직자가 시민을 위해 열심히 일해야 원주시민이 안심하고 행복하게 살 수 있다"고 덧붙였다.

◆"여주~원주 복선전철, 중부내륙 핵심 거점 도약 기회"

여주~원주 복선전철 개통(목표 2027년 말)에 대해 구 당선인은 "원주를 수도권 외곽이 아닌 수도권 남부 경제권과 직접 연결되는 중부내륙 핵심 거점으로 도약시킬 거대한 기회"라고 평가했다. 그는 "이제 원주도 수도권의 한 축이 되는 것"이라며 "판교·강남 첨단 IT·바이오 기업 인재들이 서원주 의료 AI 단지로 막힘없이 유입되는 산업적 혈맥이 뚫릴 것"이라고 전망했다.

또 "KTX와 복선전철이 교차하는 사통팔달 교통망을 통해 원주의 매력적인 로컬 문화·관광지가 수도권 인구를 끌어당기고, 정주 여건도 비약적으로 상승할 것"이라고 기대했다.

광역철도 개통 이후 청년·전문 인력의 수도권 유출 우려에 대해 구 당선인은 "유출을 막는 유일한 방법은 원주를 수도권보다 더 매력적인 삶의 터전으로 만드는 것"이라고 말했다. 그는 "판교로 출근하는 대신 원주에서 일할 수 있도록 서원주 의료 AX 특구를 통해 양질의 첨단 일자리를 제공하겠다"고 했다.

여기에 주거비 부담을 낮추는 천원주택, 반값 돌봄 등 기본사회 복지 인프라를 결합해 일자리·주거·교육 환경을 탄탄히 만들겠다는 계획이다. 구 당선인은 "이 조건이 갖춰진다면 오히려 수도권 젊은 인구와 전문 인력이 원주로 역유입되는 현상이 일어날 것"이라고 강조했다.

광역철도와 연계된 역세권 개발·원도심 활성화·버스체계 재편과 관련해서는 "역세권 개발과 원도심 활성화는 별개의 사업이 아니라 하나의 축으로 유기적으로 움직여야 한다"고 했다. 그는 "서원주·만종역 등에서 발생하는 신규 개발 이익을 펀드·기금으로 자산화해 원도심 청년 주택 공급과 영상문화 복합 거점 조성 예산으로 과감히 환원하겠다"고 밝혔다.

특히 구 원주역 부지에 강원대표도서관을 반드시 유치하고 이를 중심으로 원도심 전체를 문화성장거점으로 조성하겠다는 구상이다.

그는 "원주만의 역사 자산을 활용한 레트로 감성 K-컬처 프로젝트로 MZ세대가 스스로 찾아와 머무는 활력 공간으로 탈바꿈시키겠다"며 "교통 역시 역세권에만 머물지 않고 원도심 골목상권까지 이어지도록 원주패스 환승 시스템을 촘촘히 재편해 개발 과실이 기업이 아닌 시민 삶과 원도심 상권으로 흘러가게 하겠다"고 설명했다.

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 구자열 원주시장 당선인. 2026.06.15 onemoregive@newspim.com

◆인구 50만 특례시 "양적 팽창 아닌 질적 도약"...관치행정 완전 소멸

인구 50만 특례시 도약에 대해 구 당선인은 "단순히 아파트만 지어 인구 숫자를 채우는 양적 팽창으로는 진정한 특례시가 될 수 없다"고 지적했다. 그는 "서원주 첨단산업 고도화와 수도권 제2공공기관 선제 유치를 통해 강원혁신도시를 완벽하게 완성하겠다"며 "강원경제청 핵심 기능을 원주로 분산 배치해 경제 활성화와 양질의 인구 유입을 동시에 이뤄내겠다"고 말했다.

농촌 지역에는 마을 주도형 신재생에너지 이익 공유 모델 '햇빛소득마을'을 도입해 정기적인 연금 형태 배당을 제공, 도농균형 발전을 도모하겠다고 했다. 그는 "행정·연구 산하기관의 춘천 쏠림을 막고 강원 경제의 절반을 책임지는 원주가 이재명 정부·우상호 도정과 공조해 제 몫의 경제 주권을 찾을 때 특례시 기반이 저절로 커질 것"이라고 강조했다.

시정 운영 방식과 관련해 구 당선인은 "시장 혼자 결정하고 밀실에서 통과시키는 관치 행정은 원주에서 완전히 사라진다"고 선언했다. 그는 "주요 예산 편성, 도시재생, 문화공공성 정책 등 시민 삶에 직결된 사안은 새로 상설될 '원주 시민주권위원회'를 통해 시민과 전문가가 직접 토론·결정하도록 제도화하겠다"고 밝혔다.

형식적인 의견 수렴을 넘어 "시민 투표와 숙의가 정책 최종 결정이 되는 지방자치 롤모델을 만들겠다"며 "시의회와는 상시 당정협의를 통해 동반자로 길을 걷겠다"고 했다.

민선 9기 원주시정을 이끌어 갈 구자열 당선인은 "시민이 결정하고, 행정이 집행하는 진짜 시민주권시대"가 민선 9기가 나아가는 핵심이자 모두라고 밝혔다.

그는 "4년 뒤 원주시민들이 '시장 한 명 바뀌었을 뿐인데 교통비와 생활비 부담이 눈에 띄게 줄었고, 갈 곳 많고 놀 곳 많은 매력적인 원주가 됐다. 불통이던 시청 문턱이 낮아져 내 목소리가 정책이 되는구나'라는 효능감을 체감하길 바란다"고 말했다.

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