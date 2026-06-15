[중국증시 주간 포인트] ②아마존 'Leo 유럽 3호', 반도체 2개사 IPO, 홍콩∙A주 지수 리밸런싱, 비바테크 2026, 국제 자동차 공급망 박람회

AI 핵심 요약beta
- 중국 증권·경제매체들이 15일 이번주 중국증시 핵심 이슈를 미·이란 종전·G7회의·글로벌 금리결정 등으로 정리했다.
- 아마존은 17일 저궤도 위성통신 서비스 강화를 위해 아리안6호로 'Leo 유럽 3호' 위성 36기를 발사할 계획이다.
- 홍콩·과창50·상정50 지수 리밸런싱과 비바테크·국제 자동차 공급망 박람회 개최로 관련 편입 종목과 산업에 주가 변동이 예상된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
이 기사는 6월 15일 오전 06시47분 '해외 주식 투자의 도우미' GAM(Global Asset Management)에 출고된 프리미엄 기사입니다. GAM에서 회원 가입을 하면 9000여 해외 종목의 프리미엄 기사를 보실 수 있습니다.
[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = 중국 주요 증권∙경제 전문 매체들은 금주(6월15일~6월21일) 중국증시와 관련해 눈여겨볼 만한 소식으로 △미∙이란 종전 MOU 체결 후 A주 영향 △G7 정상회의, '종전 후속조치 지원 촉구'△10여개국 중앙은행 '금리결정 슈퍼위크' △中 5월 생산∙소비∙투자 주요 지표 발표 △'2026 루자쭈이 포럼' 개최 △아마존 'Leo 유럽 3호' 발사임무 계획 △반도체 강자 '엔프레임∙캔세미' IPO 심의 △'홍콩 테크100 지수' 리밸런싱, 편입 7개주 △'과창50∙상정50지수' 리밸런싱, 편입 종목은? △유럽 최대 기술 행사 '비바테크 2026' △CAAM '국제 자동차 공급망 박람회' 개최 등을 꼽았다.
한편 중국 본토 A주, 홍콩증시, 대만증시는 단오절 연휴를 맞아 6월 19일부터 21일까지 휴장하며 6월 22일부터 개장한다.
◆ 아마존 'Leo 유럽 3호' 발사임무 계획
1. 아마존의 저궤도(LEO) 위성 통신 서비스인 '아마존 레오(Amazon Leo)'는 미국 동부시간 6월 17일 오전 7시 53분 'Leo 유럽 3호(Leo Europe 3)' 발사 임무를 수행할 계획이다.
2. 이번 임무는 업그레이드된 P160C 부스터를 탑재한 아리안 6호(Ariane 6) 로켓을 사용하여 자사의 위성 성좌를 위해 36개의 위성을 배치할 예정이며, 단일 발사 탑재량은 이전의 32개에서 증가했다. 이는 아마존 Leo 위성 성좌와 아리안스페이스(Arianespace)가 지금까지 수행한 발사 가운데 최대 탑재량 임무다.
◆ 반도체 강자 '엔프레임∙캔세미' IPO 심의
1. 상하이증권거래소 상장심사위원회는 2026년 6월 15일 제37차 상장심사위원회 회의를 개최하여 중국 국산 GPU(그래픽처리장치) '4대 신흥 기업' 중 하나인 엔프레임(燧原科技∙쑤이위안테크∙EnFlame)의 과창판(科創板∙커촹반) 기업공개(IPO)를 심의할 예정이다.
2. 선전증권거래소 상장심사위원회는 2026년 6월 15일 제34차 상장심사위원회 회의를 개최하여 12인치 웨이퍼 제조사 캔세미(粵芯半導體∙Guangzhou CanSemi Technology)의 창업판(創業板∙촹예반) IPO 심의에 나선다.
◆ '홍콩 테크100 지수' 리밸런싱, 편입 7개주
1. 홍콩거래소는 테크100 지수(科技100指數)의 반기 리밸런싱 결과를 발표했다. '테크 100 지수'는 홍콩 증시에서 기술 분야의 대표주와 신흥 기업 전체의 주가를 반영해 산출한 지수다.
2. 광섬유 선두기업 장비광섬유(長飛光纖∙YOFC 601869.SH/6869.HK), 글로벌 라이다(LiDAR) 업계의 선두기업 중국 허사이테크놀로지(禾賽科技∙Hesai Technology, 2525.HK), AI 대형언어모델 연구개발 업체 딥엑시(滴普科技∙DEEPEXI 1384.HK), 구리 케이블과 광섬유 등 맞춤형 전성 구성품을 생산하는 타임인터커넥트테크(匯聚科技TIME Interconnect Technology 1729.HK) 등 7개 기술주를 편입하고 7개 종목을 제외시켰다.
해당 조정 내용은 6월 15일(월요일)부터 적용된다.
3. 리밸런싱은 구성종목의 편입·편출, 비중의 확대·축소를 등을 포함한다. 지수로의 신규 편입 또는 비중 확대는 해당 종목의 주가에 상승모멘텀으로, 편출 또는 비중 축소는 주가 하방 압력으로 작용할 수 있는 만큼 이번 리밸런싱을 통해 종목별 명암이 엇갈릴 수 있어 주목된다.
▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 장비광섬유(601869.SH/6869.HK), 허사이테크놀로지(2525.HK), 딥엑시(1384.HK)
◆ '과창50∙상정50지수' 리밸런싱, 편입 종목은?
1. 상하이증권거래소 산하의 과학기술 기업 전용 거래시장인 과창판(科創板·커촹반)에 상장된 시가총액 규모가 크고 유동성이 우수한 50대 종목의 주가를 반영해 산출한 '과창50지수(科創50指數)'는 리밸런싱 결과를 발표했다.
중국 2위 파운드리(반도체 위탁생산) 업체인 화훙훙리(華虹宏力∙HUAHONG GRACE 688347.SH/1347.HK, 6월 8일부터 기존 화훙반도체에서 화훙훙리로 기업명 변경), 광칩(광반도체) 선두기업 원걸반도체(源傑科技∙ORIGIN OF EXCELLENCE 688498.SH), 중국산 GPU(그래픽처리장치) 대표 기업 무어스레드(摩爾線程∙Moore Threads 688795.SH)와 메타X(沐曦股份∙METAX·무시집적회로 688802.SH)를 신규 편입했다.
2. 상하이증시 50대 우량주의 주가를 반영해 산출한 '상정50(上證50∙SSE50)지수'는 송전∙변전사업을 비롯해 신에너지∙신소재 사업에 관여하는 특변전공(特變電工∙TBEA 600089.SH), 동박적층판(CCL, Copper Clad Laminate) 제조사 생익과기(生益科技∙SYTECH 600183.SH), 전세계 두 번째 규모의 알루미늄 생산기업 중국알루미늄(中國鋁業∙CHINALCO 601600.SH/2600.HK), 중국 대형 증권사 화태증권(華泰證券∙HUATAI 601688.SH/6886.HK), 중국 플래시 메모리 칩 연구개발 업체 조역창신(兆易創新∙GigaDevice 603986.SH/3986.HK)을 신규 편입했다.
해당 조정 내용은 2026년 6월 12일 장 마감 후 효력이 발생했으며, 6월 15일 개장부터 거래에 반영된다.
▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 화훙훙리(688347.SH/1347.HK), 원걸반도체(688498.SH), 특변전공(600089.SH), 조역창신(603986.SH/3986.HK)
◆ 유럽 최대 기술 행사 '비바테크 2026'
1. 유럽 최대 규모의 기술 행사 '비바테크(VivaTech) 2026'이 6월 17일부터 6월 20일까지 파리에서 개최된다.
2. 이번 행사는 인공지능(AI)이 가져올 경제적 성과에 초점이 맞춰질 예정이다.
◆ CAAM '국제 자동차 공급망 박람회' 개최
중국자동차공업협회(CAAM)는 18~22일 '2026 국제 자동차 및 공급망 박람회(홍콩)'를 개최한다.
pxx17@newspim.com