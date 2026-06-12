원주고·경동대학교, 협력체계 구축 업무협약 체결

AI 핵심 요약beta
- 원주고와 경동대 라이즈사업단이 11일 협약을 체결했다.
- 지역 고교·대학 연계로 진로·전공 탐색을 넓히기로 했다.
- 융합전공·직무체험 등 교육 프로그램을 공동 추진하기로 했다.
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[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주고등학교와 강원라이즈 경동대학교 라이즈사업단은 지난 11일 사업 연계 협력체계 구축을 위한 업무 협약을 체결했다.
12일 강원교육청에 따르면 이번 협약은 강원특별자치도 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업의 일환으로 마련됐으며 지역 고교와 대학 간 연계를 강화해 미래 산업을 이끌어갈 인재를 발굴하고 진로 및 전공 탐색 기회를 확대하는 것을 목표로 한다.
양 기관은 이번 협약을 통해 ▲고교-대학 연계 융합전공 교육과정 개발 및 운영 ▲체험형 진로 탐색 프로그램 운영 ▲학생 대상 직무체험 프로그램 기획 및 운영 ▲인적·물적 자원 공유 ▲산학연 연계 교육 및 학술교류 활성화 ▲프로젝트 기반 학습 수업 운영 등을 공동 추진할 예정이다.
특히 경동대학교 라이즈사업단의 강원라이즈 사업을 토대로 교육, 취업·창업, 늘봄 프로그램 등 여러 교육 프로그램 지원을 통해 원주고등학교 학생들의 진로 설계 역량이 크게 강화될 것으로 전망된다.
박현욱 단장은 "이번 협약은 지역 고교와 대학이 함께 성장하는 교육 협력 모델을 구축하는 중요한 계기가 될 것"이라고 언급하며, "학생들이 미래 사회에서 요구하는 역량을 갖춘 인재로 성장할 수 있도록 다양한 프로그램을 지속적으로 지원하겠다"고 밝혔다.
이승철 교장은 "이번 협약으로 원주고등학교 학생들에게 실질적인 진로 탐색과 전공 체험 기회를 제공할 수 있게 돼 매우 의미 있게 생각한다"며 "자율형 공립고등학교 2.0을 운영 중인 원주고등학교는 앞으로도 다양한 대학과 협력하여 학생들의 미래 진로 설계 역량 강화 및 학력 향상을 적극 지원하겠다"고 약속했다.
onemoregive@newspim.com