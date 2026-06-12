창원시, 말 관련 자원 스토리텔링 강화…인플루언서 팸투어 진행

AI 핵심 요약beta
- 창원시가 12일 말(馬) 관련 지명을 활용한 인플루언서 팸투어를 진행했다
- 참가자들은 몽고정·문신미술관·전통주 체험·로봇랜드 등지를 돌며 역사와 산업 관광 자원을 둘러봤다
- 시는 말 관련 지역 자원을 스토리 있는 관광 콘텐츠로 개발해 홍보를 강화하겠다고 밝혔다
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시가 남아 있는 말(馬) 관련 지명과 관련해 관광 스토리 발굴 및 홍보 강화를 통한 관광객 유치에 팔을 걷어 붙이고 나섰다.
시는 12일 병오년을 맞아 말 관련 역사·관광 자원을 활용한 인플루언서 팸투어를 실시했다고 밝혔다.
참가자들은 마산역을 시작으로 고려시대 몽골군 주둔과 연관된 지명을 간직한 몽고정을 찾아 말과 관련된 역사 이야기를 접했다. 이어 추산동 문신미술관을 방문해 조각가 문신의 작품 세계와 해안 경관을 함께 둘러봤다.
오후에는 전통주 복합문화공간 '맑은내일'에서 전통주 빚기 체험을 진행했다. 이후 로봇랜드를 찾아 창원의 미래 산업 관광 자원을 체험하는 일정이 이어졌다.
이번 팸투어는 '말의 발자취를 따라 떠나는 창원여행'을 주제로 역사·문화·예술·전통·미래 산업을 하나의 흐름으로 구성한 것이 특징이다.
참가 인플루언서들은 현장에서 촬영한 사진과 영상을 인스타그램, 유튜브, 블로그 등에 게시할 예정이다.
김만기 문화관광체육국장은 "말과 관련된 지역 자원을 새롭게 조명하기 위해 이번 프로그램을 기획했다"며 "스토리를 갖춘 관광 콘텐츠를 지속 발굴하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com