김용성 경기도의원, 지자체 최초 '희귀질환자 정서지원' 내실화 촉구

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보건건강국 결산 심사…"만족도 높지만 장소 대관료 등 예산 효율성 높여야"



[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도가 지자체 최초로 도입해 호평을 받은 '희귀질환자 심리·정서 지원사업'에 대해 예산 집행의 효율성을 극대화하고 권역별 접근성을 넓히는 등 실질적인 내실화 방안이 마련되어야 한다는 지적이 나왔다.

경기도의회 보건복지위원회 김용성 의원은 '희귀질환자 정서지원' 내실화 촉구했다. [사진= 경기도의회]

12일 도의회에 따르면 보건복지위원회 김용성 의원은 지난 11일 열린 경기도 보건건강국 소관 '2025회계연도 결산 승인 심사'에서 지난해 도가 선도적으로 추진한 희귀질환자 정서 지원 사업의 성과를 긍정 평가하면서도, 향후 운영 방식의 개선 필요성을 강하게 제기했다.

해당 사업은 지난해 도비 5000만 원을 투입해 힐링 콘서트 및 유관기관 연계 상담 등을 진행 희귀질환 환자와 가족 등 총 336명이 참여하는 성과를 거뒀다.

김용성 의원은 "환자와 가족들의 아픔을 보듬는 정서적 지원 사업을 경기도가 앞장서 추진해 현장의 큰 호응을 얻은 점은 고무적"이라면서도 부실한 예산 배정과 공간 활용의 한계를 꼬집었다.

김 의원에 따르면 전체 사업비의 약 13%에 달하는 662만 원이 외부 장소 대관료로 지출됐다. 김 의원은 "향후 사업 추진 시에는 도청 다산홀이나 경기평화광장 등 도내 공공시설을 우선 활용해 대관료를 절감하고 이 아낀 예산을 환자 지원 프로그램 확대에 전액 투입해야 한다"고 제안했다.

지역적 한계에 대한 대책도 주문했다. 지난해 사업이 수원에서 단 하루만 진행되면서 경기 북부 지역 거주자들의 접근성이 크게 떨어졌다는 지적이다. 김 의원은 "경기 남부와 북부 환자들을 균형 있게 고려해 향후 권역별 분산 운영 방안을 수립해야 한다"라며 기획 단계부터 실제 수요자인 희귀질환단체와 긴밀히 소통할 것을 당부했다.

특히 현재 경기도의료원이 공기관 위탁 방식으로 수행 중인 운영 체계에 대해서도 메스를 댔다. 심리 지원과 자조모임 중심인 사업 특성에 의료원 위탁이 적정했는지 따져봐야 한다는 취지다.

김 의원은 "의료원이 지속 수행하려면 의료 상담이나 전문 심리 서비스 등 의료기관 고유의 강점을 대폭 강화해야 하며 그렇지 않다면 관련 심리·정서 전문기관과의 협력이나 위탁 전환 방안도 전향적으로 검토해야 한다"고 강조했다.

beignn@newspim.com