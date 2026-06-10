고양시, 공무원 사칭 물품구매 사기 주의...각별한 주의 당부

AI 핵심 요약beta
- 고양특별시는 10일 시청직원 사칭 물품구매 요구 사례가 확인돼 지역 업체와 소상공인에 주의를 당부했다.
- 성명불상자는 위조 공문서와 명함을 보내며 비공식 휴대전화 번호를 기재해 납품을 독촉했으나 업체 확인으로 피해는 없었다.
- 시는 경찰에 수사를 의뢰하고 공공기관 사칭 연락 시 시청 누리집 행정번호로 사실 여부를 확인할 것을 강조했다.
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[고양=뉴스핌] 이준영 기자 = 고양특별시가 직원을 사칭한 물품 구매대행과 납품을 유도하는 사례가 확인됨에 따라 지역 사업체와 소상공인의 각별한 주의를 당부했다.
10일 시에 따르면 성명 불상의 사람이 시청 직원을 사칭하며 전화로 지역 내 업체에 물품 구매와 납품을 요청하고 위조한 공문서와 명함을 휴대전화로 전송한 것으로 확인됐다.
사칭범은 행정기관에 대한 신뢰가 높을 점을 악용해 납품을 독촉했으며 위조 문서에는 공식 행정번호가 아닌 개인 휴대전화 번호가 기재된 것이 확인됐다.
다행히 업체에서 해당 부서에 직접 사실관계를 확인하면서 실제 피해는 발생하지 않았다.
이에 시는 위조 사실을 확인한 뒤 경찰에 수사를 의뢰했으며 유사 피해가 발생하지 않도록 각별한 주의를 요청했다.
고양시 관계자는 "공공기관을 사칭해 물품구매나 납품을 요구하는 연락을 받게 되면 반드시 고양시청 누리집에 안내된 행정번호로 사실 여부를 확인해야 한다"며 "고양시는 어떠한 경우에도 개인 휴대전화로 물품 납품을 요청하거나 개인 명의 계좌로 입금을 요구하지 않는다"고 말했다.
skyimhan@newspim.com