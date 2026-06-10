국회 의원회관서 50대 남성 추락…병원 이송

[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 서울 여의도 국회 의원회관에서 50대 남성이 추락해 심정지 상태로 발견됐다.
10일 소방당국에 따르면 이날 오전 8시 39분쯤 서울 영등포구 여의도동 국회 의원회관에서 50대 남성이 추락했다는 신고가 접수됐다.
오전 8시 45분쯤 현장에 도착한 소방은 심정지 상태인 남성을 인근 병원으로 이송했다.
경찰은 구체적인 사고 경위를 조사 중이다.
jason14@newspim.com
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[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 서울 여의도 국회 의원회관에서 50대 남성이 추락해 심정지 상태로 발견됐다.
10일 소방당국에 따르면 이날 오전 8시 39분쯤 서울 영등포구 여의도동 국회 의원회관에서 50대 남성이 추락했다는 신고가 접수됐다.
오전 8시 45분쯤 현장에 도착한 소방은 심정지 상태인 남성을 인근 병원으로 이송했다.
경찰은 구체적인 사고 경위를 조사 중이다.
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