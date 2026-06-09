전주월드컵경기장, K리그1 그린 스타디움 '전국 1위' 선정

AI 핵심 요약beta
- 전주시설공단이 9일 전주월드컵경기장이 K리그1 그린스타디움 평가에서 1위를 했다고 밝혔다
- 전주월드컵경기장은 잔디 상태·평탄도·배수·라인 관리 등 모든 항목에서 우수한 점수를 받으며 전국 1위에 올랐다
- 공단은 상시 점검과 과학적 잔디 관리로 최적의 경기 환경을 조성해 왔으며 관련 성과는 K리그 아카데미 우수사례로도 소개됐다
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K리그1 12개 구장 평가서 전 항목 우수 성적 기록
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전주월드컵경기장이 한국프로축구연맹이 실시한 2026년 상반기 그린 스타디움 평가에서 전국 K리그1 구장 가운데 1위에 선정됐다.
전주시설공단은 전북현대모터스FC의 홈구장인 전주월드컵경기장이 K리그1 12개 경기장을 대상으로 한 평가에서 최고 점수를 획득했다고 9일 밝혔다.
그린 스타디움은 선수들의 경기력 향상을 위해 최적의 그라운드 상태를 유지한 경기장을 선정하는 K리그 대표 경기장 평가 제도다. 잔디 생육 상태와 평탄도, 배수 상태, 라인 관리 등 경기력과 직결되는 항목을 종합 평가한다.
전주월드컵경기장은 모든 평가 항목에서 우수한 점수를 받으며 전국 1위에 올랐다.
공단은 잔디 생육 상태를 상시 점검하고 관수와 시비, 배토 작업, 토양 관리, 통풍 및 습도 조절 등 체계적인 관리에 힘써왔다. 또한 경기 일정과 기상 여건에 맞춘 맞춤형 관리와 최신 잔디 관리 기법 도입을 통해 최상의 경기 환경 조성에 주력했다.
이 같은 관리 성과는 한국프로축구연맹 주관 '2025 K리그 아카데미 지자체 과정'에서 우수사례로 소개됐으며, 전주월드컵경기장은 지난해에도 그린 스타디움 우수 경기장으로 선정된 바 있다.
이연상 전주시설공단 이사장은 "앞으로도 과학적이고 체계적인 관리로 대한민국을 대표하는 축구 경기장으로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com