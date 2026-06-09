경기도 '계약심사 운영평가' 부천시 등 6개 시군 우수기관 선정

지방재정의 건전성과 효율성을 높이는데 실질적인 역할을 할 수 있도록 지원

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 도내 31개 시군을 대상으로 실시한 '2026년 계약심사 운영평가' 결과를 발표하고 계약심사 제도를 모범적으로 운영한 부천시와 오산시 등 6개 시군을 우수기관으로 선정했다고 9일 밝혔다.

경기도청 전경. [사진=경기도]

도에 따르면 평가는 시군 규모를 고려해 2개 그룹으로 나눠 실시했으며 그룹별로 ▲부천시와 오산시가 최우수 기관에 선정됐으며▲의정부시와 의왕시가 우수 기관▲광주시와 양주시가 장려 기관으로 각각 선정됐다.

계약심사는 공공발주 사업의 예정가격과 설계변경 금액 등의 적정성을 사전에 검토해 예산 낭비를 막는 제도다. 계약심사 운영평가는 지방재정의 건전성과 효율성을 높이기 위해 시군의 계약심사 제도 운영 전반을 평가하며 올해는 계약심사 전문성 강화와 제도 운영 내실화에 중점을 두고 평가했다.

평가 기준으로 ▲전담조직 구성▲계약심사 인력 확보 ▲심사서류 적정성▲업무역량 강화▲계약심사 제도 운영 적극행정 등 5개 분야의 정량평가와 ▲계약심사 우수사례▲업무개선 노력 등 정성평가를 종합 반영했으며 원가분석 자문단 활용 실적과 업무 협조도 이행실태 점검 결과에 따른 가·감점 항목도 함께 적용했다.

특히 올해는 계약심사 담당자의 전문성 제고를 위해 전문교육 이수, 자체교육 실시, 원가분석 자문단 활용과 계약심사 워크숍 참여 실적 등을 평가에 적극 반영해 시군의 역량 강화를 유도했다.

유용철 경기도 계약심사과장은 "경기도는 우수기관의 운영사례를 도내 시군에 전파하고 계약심사 담당자의 전문성 강화를 위한 교육과 컨설팅을 확대해 계약심사제도가 지방재정의 건전성과 효율성을 높이는데 실질적인 역할을 할 수 있도록 지속적으로 지원할 방침"이라고 말했다.

1141world@newspim.com