민주당 경기도당, 광주 곤지암서 지방선거 당선자 워크숍 개최

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민생 공약 이행 로드맵·광역·기초지자체 간 협력 방안 구상

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 더불어민주당 경기도당은 8일 경기 광주시 곤지암리조트에서 제9회 전국동시지방선거 당선자 워크숍을 개최했다.

더불어민주당 경기도당은 8일 경기 광주 곤지암리조트에서 제9회 전국동시지방선거 당선자 워크숍을 개최했다. [사진=더불어민주당 경기도당]

도당에 따르면 첫날인 이날 20명의 광역·기초단체장 당선자들이 한자리에 모여 민생 공약 이행 로드맵과 광역-기초지자체 간 협력 방안을 구상했다.

추미애 경기도지사 당선자는 "경기도민께서 보내주신 지지는 채찍이자 무거운 책임"이라며 "도지사로서 지역구 국회의원·도·시군이 유기적으로 소통하고 협력하는 체계를 직접 챙기겠다"고 밝혔다.

추미애 경기도지사 당선자. [사진=더불어민주당 경기도당]

이어 "시민들께서 민주당 시장을 뽑아주신 뜻을 확실히 체감하실 수 있도록 끝까지 책임지고 약속한 공약들이 빠르게 성과로 이어지도록 만들겠다"는 의지를 피력했다.

김승원 경기도당위원장은 "선거 과정에서 도민들께서 보내주신 준엄한 민심을 무겁게 새기고 더 큰 책임감으로 지방자치에 임하겠다"며 "도당이 든든한 버팀목이 되어 드리겠다. 민생 안정과 지역 발전이라는 시대적 과제를 함께 풀어가자"고 말했다.

김승원 더불어민주당 경기도당위원장. [사진=더불어민주당 경기도당]

이날 참석한 당선자들은 "준엄한 민심 앞에 자만은 없다. 더욱 겸손하고 성실한 자세로 민생 안정을 실현하고 지역경제 성장의 돌파구를 열겠다"고 한목소리로 다짐했다.

또한 "이번 결과는 시민의 삶을 시급히 일으켜 세우라는 호소이자 조금이라도 방심하면 언제든 심판하겠다는 준엄한 경고"라며 "민심의 무게를 무겁게 받아들여 승리의 기쁨은 내려놓고 오직 민생만을 위해 힘차게 나아가겠다"는 결의문을 채택했다.

더불어민주당 경기도당은 8일 경기 광주시 곤지암리조트에서 제9회 전국동시지방선거 당선자 워크숍을 개최했다. [사진=더불어민주당 경기도당]

경기도당은 8일부터 10일까지 2박3일간 광역·기초단체장 20명, 광역의원 당선자 144명, 기초의원 당선자 265명 등 총 429명의 당선자를 대상으로 ▲지방선거 평가와 민심의 과제 ▲선출직 공직자의 윤리 규범과 리스크 관리 ▲일하는 지방정부 이재명 정부의 성공 등을 주제로 한 교육을 진행한다.

1141world@newspim.com