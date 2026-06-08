과천시 '청년 상권활성화 서포터즈' 28일까지 모집

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청년과 지역 상권이 함께 성장하는 실전형 프로그램

[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 청년의 시각으로 지역상권에 새로운 활력을 불어넣을 '2026년 과천시 청년 상권활성화 서포터즈'를 오는 28일까지 모집한다고 8일 밝혔다.

과천시 청년 상권활성화 서포터스 모집 포스터. [사진=과천시]

시에 따르면 '청년 상권활성화 서포터즈'는 청년들이 지역 상권을 직접 탐방하고 상인들과 소통하며 상권 활성화 아이디어를 발굴·실행하는 참여형 프로그램이다. 청년의 참신한 아이디어와 상인의 현장 경험을 연결해 지역상권 경쟁력을 높이기 위해 마련됐다.

신청 대상은 19세 이상 39세 이하 청년 가운데 과천시 거주자 또는 과천시 소재 회사 직장 재직자·개인사업자다. 모집인원은 14명 이내로 지원 희망자는 지원서와 증빙서류를 '과천시상권활성화센터'에 제출하면 된다. 자세한 사항은 과천시 누리집 공고문에서 확인할 수 있다.

선발된 서포터즈는 7월부터 9월까지 약 3개월간 활동하며 ▲상권 활성화 방안 기획▲상권 상황분석 및 개선 아이디어 제안▲상인회 현안 과제 협의·지원▲상권 홍보영상 제작▲제3회 과천시 맛집 선발대회 운영·홍보 지원 등을 수행하게 된다.

시는 참여자에게 활동비와 팀별 사업비를 지원하며 우수팀에는 과천시장 표창을 수여할 예정이다. 또한 9월 말에는 성과보고회를 열어 팀별 활동 성과를 공유할 계획이다.

신계용 과천시장은 "이번 서포터즈 사업은 청년들이 지역상권을 직접 경험하고 상인들과 함께 고민하며 아이디어를 현실로 만들어보는 실전형 프로그램"이라며 "청년과 지역 상권이 함께 성장하는 계기가 될 수 있도록 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.

1141world@newspim.com