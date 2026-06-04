전주책쾌 7월 개막…전국 독립출판인 130팀 한자리

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내달 17~18일 남부시장 문화공판장 작당 개최·전국 130팀 참여

독립출판 북페어·지역서점 36팀 참여…강연·전시 프로그램 운영

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전국 독립출판인과 독자들이 참여하는 전북 전주형 책 박람회 '제4회 독립출판 북페어 전주책쾌'가 전주 남부시장에서 열린다.

전주시는 내달 17일부터 18일까지 이틀간 전주남부시장 내 문화공판장 작당과 로컬공판장 모이장에서 '전주책쾌'를 개최한다고 4일 밝혔다.

전주책쾌[사진=전주시] 2026.06.04 lbs0964@newspim.com

올해로 4회째를 맞는 전주책쾌는 조선시대 전국을 누비며 책을 유통한 서적중개상 '책쾌'에서 이름을 따온 행사로, 전주의 출판문화 역사와 전국 독립출판 문화를 결합한 북페어로 자리매김하고 있다.

올해 행사는 '전국 서포를 품고 책쾌가 온다'를 주제로 진행된다. 조선 후기 완판본을 제작·유통했던 전주의 출판문화 거점인 '서포(書鋪)'의 의미와 가치를 재조명하는 데 초점을 맞췄다.

특히 전국의 독립출판 창작자와 출판사, 동네책방 등 501개 팀이 참가를 신청해 지난해보다 약 57% 증가한 관심을 보였다. 이 가운데 일본과 서울, 경기, 부산, 제주 등 전국 각지에서 94개 팀이 최종 참가를 확정했다.

또한 로컬공판장 모이장에서는 전국 지역서점 36개 팀이 참여하는 '서점 북페어'가 함께 열린다. 참가 서점들은 추천 도서를 소개하고 판매하며, 서점지기와 시민이 교류하는 '인생서점 생애주기 체험프로그램'도 운영할 예정이다.

시는 올해 행사 공간을 기존 문화공판장 작당에서 로컬공판장 모이장까지 확대하고 참여 규모를 130개 팀으로 늘려 보다 풍성한 책 축제를 선보일 계획이다.

이와 함께 전주의 옛 서점 문화를 재해석한 '서포의 방' 전시를 마련해 완판본과 전주 출판문화의 역사를 소개한다.

강연 프로그램도 다채롭게 구성됐다. 김현경 웜앤그레이블루 대표, 김주은 심다 대표, 이여로 작가, 옥영정 한국학중앙연구원 교수, 호재 북셀러 대표, 최창근 한가네서점 대표 등이 참여해 독립출판과 서점 문화, 지역 출판 생태계 등을 주제로 이야기를 나눌 예정이다.

이영섭 전주시 도서관평생학습본부장은 "전주책쾌는 전주의 출판문화 유산과 전국 독립출판·지역서점 문화를 함께 만날 수 있는 축제"라며 "책을 사랑하는 시민과 독자들에게 뜻깊은 시간이 되길 바란다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com