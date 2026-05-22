밀양시, '제2기 로컬 100 선정' 현판 제막…지역 문화 발굴·지원

AI 핵심 요약beta
- 밀양시가 22일 밀양아리나에서 로컬100 선정 기념 현판 제막식을 열었다
- 밀양공연예술축제가 제2기 로컬100에 포함돼 밀양 대표 공연예술 자원으로 인정받았다
- 축제는 7월 21일부터 8월 1일까지 열리며 시는 국제 공연 교류의 장으로 확대를 추진한다
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축제 운영·프로그램 국제 교류 확대
[밀양=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 밀양시는 22일 밀양아리나에서 '2026~2027 대한민국 제2기 로컬 100(지역문화매력 100선)' 선정을 기념하는 현판 제막식을 개최했다고 밝혔다.
이날 행사에는 밀양시와 밀양시의회, 밀양문화관광재단 관계자 등 10여 명이 참석해 로컬100 선정 경위를 공유하고 향후 축제 운영 방향을 논의했다.
문화체육관광부의 '로컬100' 사업은 지역을 대표하는 문화자원을 발굴해 국내외에 알리고, 문화 향유 기회를 확대하며 생활인구 유입을 도모하기 위해 추진되고 있다. 선정 대상에는 온·오프라인 홍보 등 다양한 지원이 제공된다.
밀양공연예술축제는 이번 제2기 로컬100에 포함되면서 밀양을 대표하는 공연예술 자원으로 공식 인정받았다. 현판은 연극도시 이미지를 상징하는 공간인 밀양아리나에 설치됐다.
올해 26회를 맞는 밀양공연예술축제는 '도시를 무대로, 일상을 공연으로'를 슬로건으로 7월 21일부터 8월 1일까지 12일간 열린다.
주요 프로그램은 공식 개·폐막식을 비롯해 연극 경연, 경남연극 아트마켓, 프린지 공연 등으로 구성되며 밀양아리랑아트센터와 밀양아리나 일원에서 진행된다.
시 관계자는 "밀양공연예술축제의 로컬100 선정에 대해 시민과 지역 문화예술인의 참여와 축제 운영 경험이 쌓인 결과"라고 평가하며 "밀양공연예술축제가 국내를 넘어 국제적인 공연 교류의 장으로 확장될 수 있도록 프로그램 구성과 홍보를 강화하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com