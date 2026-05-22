경남대, 개교 80주년 기념주간 성료…"미래 100년 대학 도약"

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개교 80주년 기념 한마대동제 개최

국제교류 등 미래형 대학 비전 공유

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남대학교가 개교 80주년을 맞아 진행한 기념주간 행사를 마무리했다.

경남대학교는 지난 18일부터 22일까지 교내 일원에서 '개교 80주년 기념 주간'을 운영했다고 밝혔다.

기념주간행사는 기념식과 한마대동제, 전공 체험 행사, 국제교류 프로그램 등으로 구성해 학교의 80년 역사와 향후 비전을 공유했다.

경남대학교 개교 80주년 기념 페스타 위크 행사 모습[사진=경남대학교] 2026.05.22

경남대는 1946년 개교 이후 지역 고등교육과 인재 양성의 거점 역할을 해온 사학이다. 교육, 행정, 산업, 문화, 언론, 공공 등 각 분야로 배출한 동문은 16만 명 규모다. 대학은 개교 80주년을 계기로 피지컬AI, 초거대 제조AI, AI·SW 융합인재 양성, RISE 사업 등을 새로운 발전 방향으로 제시했다.

'개교 80주년 기념식'은 지난 20일 본관 4층 대회의실에서 열렸다. 행사에는 박재규 경남대 총장과 대학 구성원, 동문, 지역사회 관계자, 국내외 인사들이 참석해 대학의 80년 발자취를 돌아보고 향후 과제를 논의했다.

박재규 총장은 환영사에서 1946년 설립 이후 지역과 국가의 미래를 밝히겠다는 목표로 대학이 걸어온 과정을 언급하며 앞으로 지역과 세계를 연결하는 미래 100년 대학으로 도약하겠다는 뜻을 밝혔다.

학생 축제도 이어졌다. 지난 20일부터 22일까지 사흘간 대운동장 특설무대에서는 '개교 80주년 기념 한마대동제'가 열렸다. 중앙동아리 공연, 학생자치기구 프로그램, 경대가요제, 초청공연 등이 진행돼 재학생과 동문, 지역 주민이 함께 참여하는 장이 마련됐다.

전공·진로 체험을 결합한 '개교 80주년 기념 페스타 위크'도 같은 기간 진행됐다.

본관 앞 야외 부스, 창조관, 경영관 너른마당, 체육관 등 교내 공간을 활용해 컴퓨터공학부의 생활 속 인공지능 체험, 물리치료학과·간호학과의 보건의료 체험, 스마트물류 체험 등 59개 전공 체험 프로그램을 운영했다. 지역 고등학생과 재학생이 다양한 전공을 직접 경험하며 진로를 모색하는 기회를 제공했다.

인문예술 분야 프로그램도 기념 주간에 포함됐다. 한마미래관 1층 로비에서는 청년작가아카데미 출신 등단 작가들이 참여한 문예 시화전과 김선향 북한대학원대학교 이사장의 시집 '안녕(SO LONG)' 특별전이 열렸다.

문화유산복원예술학과는 '경남 르네상스의 미래, 문화유산 복원'을 주제로 특별전과 연계 심포지엄을 진행했다. 음악교육과는 한마미래관 심연홀에서 '한마음악회'를 열어 예비 음악교원들이 준비해 온 연주 프로그램을 선보였다. 대학은 이를 통해 인문·예술 교육 활동을 학내 구성원과 지역사회에 공유했다.

국제교류와 지식교류 프로그램도 함께 마련됐다. 통일미래포럼 글로벌 기업 CEO 초청 특강, 중국 학생 대상 '미리가보는대학', '글로벌한마' 프로그램 등이 진행됐다.

경남대는 이번 기념 주간을 통해 개교 80주년의 의미를 국내 구성원뿐 아니라 해외 협력 네트워크와도 공유하며 지역과 세계를 잇는 대학으로서 역할을 넓혀가겠다는 계획이다.

news2349@newspim.com