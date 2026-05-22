의왕시 '제23회 의왕단오축제' 왕송호수공원서 30일 개최

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- 의왕시가 30일 왕송호수공원서 제23회 의왕단오축제를 연다고 22일 밝혔다.
- 이번 축제는 단오 세시풍속을 되새기고 시민 화합을 위한 전통문화축제로 다양한 체험·공연 프로그램을 진행한다.
- 민속놀이 대회와 전래놀이·먹거리 부스 등이 마련돼 시민이 직접 참여하며 전통문화를 즐길 수 있도록 했다.
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[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 의왕시가 우리 민족 고유의 명절인 단오를 맞아 오는 30일 왕송호수공원 일원에서 '제23회 의왕단오축제'를 개최한다고 22일 밝혔다.
시에 따르면 의왕문화원 주관으로 열리는 의왕단오축제는 올해로 23회를 맞는 의왕시 대표 전통문화축제다. 잊혀가는 단오의 세시풍속을 되새기고 시민 화합의 장을 마련하기 위해 기획됐다.
'의왕의 안녕, 오색 빛 단오에 담다'를 주제로 열리는 이번 축제는 오전 10시 농악 길놀이를 시작으로 오후 5시까지 다양한 프로그램으로 꾸며질 예정이다.
주요 프로그램으로는 ▲복노리개·여름꽃부채·창포향낭주머니 만들기 ▲봉숭아 물들이기 ▲떡메치기 등 '단오 무료 체험'을 비롯해 ▲단오 줄타기 ▲평양검무 ▲품바각설이 ▲강강술래 등 '전통 공연' ▲그네타기 ▲널뛰기 ▲딱지치기 ▲제기차기 ▲주령구놀이 등 '전래놀이 체험'이 마련돼 방문객들에게 풍성한 즐길 거리를 제공한다.
특히 시민들이 직접 참여하여 실력을 겨루는 민속놀이 대회에서는 가족 윷놀이, 제기차기, 새끼꼬기, 그네타기 등 다양한 종목이 진행돼 축제의 흥을 더할 전망이다. 이와 함께 푸드트럭 먹거리 부스도 운영될 예정이다.
윤은숙 문화관광과장은 "이번 의왕단오축제는 책에서만 접하던 우리 전통문화를 오감으로 체험할 수 있는 살아있는 교육의 장이자 이웃과 따뜻한 정을 나누는 소중한 시간이 될 것"이라며 "앞으로도 시민 모두가 함께 웃고 즐길 수 있는 화합의 문화를 만들어 가겠다"고 밝혔다.
1141world@newspim.com