거창군, '아토피·천식 안심학교 아카데미' 운영…실무 중심 교육

AI 핵심 요약beta
- 거창군이 22일 아토피·천식 안심학교 아카데미를 열었다.
- 보건·보육교사 등 26명은 알레르기 대응 실무를 익혔다.
- 군은 안심학교를 11곳으로 늘려 1074명 관리한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
11개 안심학교, 1074명 예방관리 확대
[거창=뉴스핌] 정철윤 기자 = 경남 거창군이 알레르기질환 대응 역량 강화에 나섰다.
군은 22일 오후 보건소 2층 대회의실에서 '2026년 아토피·천식 안심학교 아카데미'를 개최했다고 밝혔다.
이번 교육은 경남도 아토피·천식 교육정보센터가 주최하고 거창군 보건소가 협력기관으로 참여했으며 관내와 서부경남 지역 안심학교 보건·보육교사와 보건소 담당자 등 26명이 참석했다.
최근 아토피피부염과 천식, 알레르기비염 등 알레르기질환이 소아·청소년을 중심으로 증가하면서 교육 현장에서의 대응 필요성이 커진 상황이다.
이에 따라 교육은 알레르기질환에 대한 이해를 높이고 응급상황 발생 시 현장에서 즉시 대응할 수 있도록 실무 중심으로 진행됐다.
아토피·천식 안심학교는 어린이집과 유치원, 초·중·고등학교를 대상으로 운영되는 예방관리 사업으로 체계적인 관리와 응급 대응체계 구축을 목표로 한다.
거창군은 지난해 10곳 였던 안심학교를 올해 11곳으로 확대해 총 1074명을 대상으로 예방관리 사업을 추진하고 있다.
yun0114@newspim.com