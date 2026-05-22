대전정보문화산업진흥원, 웹툰 산학협력 본격화…"생태계 구축"

AI 핵심 요약beta
- 대전정보문화산업진흥원이 22일 웹툰 단체들과 웹툰대전 공동개최 및 산업 협력 협약을 체결했다
- 협약 기관들은 지역 인재 양성·웹툰 기업·작가 육성·글로벌 IP 확장 지원 등 충청권 웹툰 생태계 조성에 나선다
- 11월 대전 대학만화웹툰대전과 동구 웹툰 IP 첨단클러스터 조성을 통해 예비 창작자 발굴과 프로데뷔·창업을 지원한다
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'대학만화웹툰대전' 공동 개최…웹툰 IP 첨단클러스터 연계 추진
[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 대전정보문화산업진흥원이 전국 웹툰 관련 학회·협회와 손잡고 충청권 웹툰 산업 생태계 구축과 지역 인재 양성에 본격 나선다.
대전정보문화산업진흥원은 22일 한국만화웹툰협회총연합, 한국만화웹툰학회와 대학만화웹툰대전 공동 개최 및 웹툰 산업 협력을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
이날 협약식에는 이은학 대전정보문화산업진흥원장과 김신 한국만화웹툰협회총연합 의장, 윤기헌 한국만화웹툰학회 회장, 김병수 문화체육관광부 만화진흥위원회 부위원장 등이 참석했다.
협약 기관들은 앞으로 대학만화웹툰대전 공동 개최를 비롯해 지역 인재 양성, 웹툰 산업 신규 정책·사업 발굴, 웹툰 기업 및 작가 육성, 글로벌 웹툰 IP 확장 지원 등에 협력하기로 했다. 또 전문가 자문과 집행위원회 운영 등 거버넌스 구축에도 함께 참여할 계획이다.
이날 행사에서는 웹툰 IP 첨단클러스터 추진 현황과 대학만화웹툰대전 개최 계획 등에 대한 사업 브리핑과 간담회도 함께 진행됐다.
오는 11월 대전에서 열리는 '2026 대학만화웹툰대전'은 전국 웹툰학과 학생 작품공모전을 중심으로 전시회와 시상식, 플랫폼·에이전시 작품상담회, 원데이 클래스, 웹툰과학기술포럼, 팝업스토어 등 다양한 프로그램으로 운영될 예정이다.
또 대전 동구에는 국비 설계비 6억 원 확보와 중앙투자심사를 마친 '웹툰 IP 첨단클러스터' 조성도 추진된다. 클러스터에는 웹툰 기업과 작가, 학생 입주공간 등이 들어설 예정이다.
진흥원은 전국 및 충청권 16개 웹툰학과와의 협력을 기반으로 대학만화웹툰대전 등을 통해 예비 창작자 발굴과 프로작가 데뷔 기회를 확대하고 향후 국내외 연재와 OSMU(원소스멀티유즈), 창업 지원까지 연계한다는 계획이다.
이은학 원장은 "전국 웹툰학과 교수와 학생, 플랫폼·에이전시 기업과 협력 체계를 구축해 충청권 웹툰 산업 생태계를 대전 중심으로 조성해 나가겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com