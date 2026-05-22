임형택 "밤이 살아있는 익산 만들겠다"

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미륵사지·백제왕궁 연계 체류형 야간관광벨트 조성

심야버스·야간부시장제 도입 통한 24시간 활력도시 구축

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 임형택 조국혁신당 익산시장 후보가 22일 침체된 지역경제와 소비 유출 문제 해결을 위한 야간경제 활성화 공약을 발표하며 체류형 관광도시 전환 구상을 제시했다.

임 후보는 "익산은 KTX·SRT가 지나는 교통 중심지이자 미륵사지와 백제왕궁 등 세계적 역사자산을 보유하고 있지만 여전히 당일치기 관광도시에 머물고 있다"며 "밤의 문화와 경제를 활성화해 익산의 경제영토와 문화영토를 확장하겠다"고 밝혔다.

그는 현재 익산 경제 상황에 대해 "생산액 증가가 시민 체감 소득과 지역 소비로 이어지지 못하는 구조적 한계에 직면해 있다"며 "소비와 부가가치가 외부로 유출되면서 지역내총생산 성장 정체가 이어지고 있다"고 진단했다.

임형택 조국혁신당 익산시장 후보가 22일 야간경제 활성화 공약을 통해 체류형 관광도시 전환 구상을 제시했다.[사진=임형택 캠프]2026.05.22 lbs0964@newspim.com

이에 따라 문화·관광·산업·교통·유통·치안이 결합된 '24시간 활력 도시' 구축을 핵심 방향으로 제시했다.

임 후보는 세계 주요 도시의 야간경제 정책 사례를 언급하며 익산형 모델 도입 가능성도 강조했다. 네덜란드 암스테르담의 24시간 영업 허가제와 영국 런던의 나이트 튜브, 미국 뉴욕의 야간경제실, 독일 베를린의 문화예술 중심 정책 등을 사례로 들며 "익산도 야간경제 혁신도시로 성장할 수 있다"고 설명했다.

핵심 공약으로는 우선 '야간부시장제' 도입을 제시했다. 임 후보는 "야간경제 컨트롤타워를 구축하고 전담 조직을 신설해 정책 추진력을 높이겠다"고 밝혔다.

또 미륵사지와 백제왕궁 일대에는 야간 경관조명과 인터랙티브 미디어아트를 도입해 '밤이 더 아름다운 백제 고도'를 조성하고 익산역과 중앙동 일대에는 나이트마켓과 야간 푸드스트리트, 청년 버스킹 거리를 조성하겠다고 설명했다.

하림과 국가식품클러스트, 지역 농가와 연계한 야간 특화 먹거리 개발 계획도 내놨다. 치맥과 전통주 페어링 등 지역 대표 야식 콘텐츠를 육성해 야시장 경쟁력을 강화하겠다는 구상이다.

교통과 안전 대책도 포함됐다. 임 후보는 "KTX 막차 시간과 야간 상권 운영시간에 맞춰 익산역과 중앙동, 모현동, 영등동, 금마·왕궁을 연결하는 수요응답형 심야버스를 도입하겠다"며 "스마트 가로등과 CCTV 확대, 야간 안심귀가 스카우트 운영 강화로 안전한 야간 활동 환경을 만들겠다"고 말했다.

이어 "야간 소비 활성화를 통해 소상공인 매출 증대와 연간 3% 이상의 추가 지역내총생산 성장을 이끌겠다"며 "미륵사지와 백제왕궁 야경을 보기 위해 하루 이상 머무는 체류형 관광 구조를 만들어 숙박·외식 산업 성장도 함께 추진하겠다"고 강조했다.

임 후보는 "이번 공약은 시민과 상인들에게 밤의 공간과 시간을 돌려주고 이를 지역의 새로운 경제 자산으로 전환하겠다는 정책"이라며 "2천년 고도 익산을 낮과 밤이 모두 살아있는 도시로 만들겠다"고 밝혔다.

lbs0964@newspim.com