조지훈, 시민사회 정책기구와 협약…"시민행복 중심 시정 추진"

AI 핵심 요약beta
- 조지훈 민주당 전주시장 후보가 22일 민간 정책기구들과 시민 행복·삶의질 향상 위한 정책협약을 했다
- 조 후보와 희망제작소는 주민자치·시민주권 강화·지역순환경제 구축 등 지속 가능한 전주 희망 만들기 방안을 논의했다
- 국민총행복전환포럼과는 시민 행복 중심 도시 조성을 위한 가치 정립과 정책 로드맵 마련, 지속적 협의체계 구축을 약속했다
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시민주권·지역순환경제·삶의 질 향상 기반 시정 강조
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 조지훈 더불어민주당 전주시장 후보가 시민사회 정책기구들과 협약을 맺고 시민 행복과 삶의 질 향상을 위한 정책 협력체계 구축에 나섰다.
조 후보는 22일 희망제작소와 국민총행복전환포럼 등 민간 정책기구와 시민 삶의 질 향상과 도시 활력 제고를 위한 정책협약 및 간담회를 진행했다고 밝혔다.
조 후보는 사회혁신 의제를 추진해온 희망제작소와 정책 협약식을 열고 '주민과 함께하는 지속 가능한 전주 희망 만들기'를 위한 협력 방안을 논의했다.
양측은 실질적인 주민자치 실현을 위한 혁신 정책 발굴과 시민주권 강화, 풀뿌리 민주주의 실현, 지역순환경제 구축, 보편적 삶의 질 향상 등을 주요 시정 방향으로 제시했다.
이어 국민총행복전환포럼과의 간담회에서는 시민 행복 중심 도시 조성을 위한 정책 기조와 가치 정립 방안을 논의했다.
조 후보는 "전주 발전의 최종 지표는 시민 삶의 질 향상과 행복지수에 있다"며 "전주시민의 행복추구권 실현과 삶의 질 향상을 위한 구체적인 정책을 추진하겠다"고 밝혔다.
또 "민간 정책기구와의 협력을 통해 행정의 독단을 경계하고 새로운 정책 흐름을 적극 반영하겠다"며 "이번 협약이 선언에 그치지 않도록 구체적 정책 로드맵과 지속적인 정책 협의체계를 마련하겠다"고 강조했다.
조 후보는 "시민사회가 축적해 온 정책 역량은 민선 9기 전주시정을 이끄는 중요한 동력이 될 것"이라며 "이재명 정부의 국민주권 가치를 시민주권 전주로 실현해 희망과 행복의 도시를 만들겠다"고 말했다.
한편 이날 희망제작소 정책협약식에는 윤석인 희망제작소 이사장과 송정복 목민관포럼 사무국장이 참석했으며 국민총행복전환포럼 간담회에는 김인선 운영위원장이 함께했다.
lbs0964@newspim.com