이준기, 외과의사 한기주 된다… 글로벌 프로젝트 '키드냅 게임' 출연

AI 핵심 요약beta
- 이준기는 10월 채널A·후지TV 방영 키드냅게임에 출연한다
- 아시아 7개 도시 동시 납치사건을 배경으로 서바이벌 게임을 그린 글로벌 프로젝트다
- 이준기는 의료계를 떠난 외과의사 한기주로 딸을 구하기 위해 게임에 뛰어든다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 이준기가 글로벌 프로젝트 키드냅 게임으로 돌아온다.
'키드냅 게임(kiDnap GAME)'은 한국, 일본, 홍콩 3국 제작진이 공동 참여하는 대형 글로벌 프로젝트로, 벌써부터 큰 화제를 모으고 있는 작품이다. 서울, 도쿄, 타이베이, 싱가포르, 방콕, 나하, 마닐라 등 아시아 7개 도시에서 동시다발적으로 발생한 납치 사건을 중심으로 소중한 사람을 구하기 위해 각 캐릭터들이 목숨을 건 서바이벌 게임에 참가하는 이야기이다. 현재 전 세계 18개 지역에서 방송 및 스트리밍 공개를 확정했다.
극 중 이준기는 뛰어난 실력을 지닌 외과의사 '한기주'역을 맡았다. 기주는 어떤 이유인지 현재는 의료 현장을 떠나 평범하게 살아가고 있는 캐릭터로 갑작스럽게 시각장애인 딸까지 납치되며 그를 구하기 위해 게임에 참가하게 되는 인물이다. 무엇보다 '키드냅 게임'은 이준기를 비롯해 아시아 각국을 대표하는 다양한 배우들이 합류하면서 화려한 라인업을 완성, 많은 국내외 팬들의 기대감을 한층 더하고 있다.
이준기는 영화 '왕의 남자', '화려한 휴가', 드라마 '달의 연인 – 보보경심 려', '크리미널마인드', '무법변호사', '악의 꽃', '어게인 마이 라이프', '아라문의 검' 등 스크린과 안방극장을 넘나들며 로맨스부터 스릴러, 사극 등 폭넓은 장르를 소화해왔다. 매 작품마다 자신만의 색으로 캐릭터를 완성하면서 대중들을 사로잡아온 그는, 빈틈없는 감정 연기와 안정적이고 깔끔한 딕션, 눈길을 사로잡는 화려한 액션까지 모두 갖춘 독보적인 배우로 자리매김했다. 또한 어떤 역할이든 탄탄한 연기 내공을 바탕으로 보는 이들을 몰입할 수밖에 없게 그려내는 이준기는 '믿고 보는 배우'로 사랑받고 있다.
이처럼 탁월한 캐릭터 소화력으로 언제나 강렬한 존재감을 드러내는 이준기가 '키드냅 게임'을 통해 어떤 새로운 모습을 보여줄지 귀추가 주목된다.
한편, 이준기가 출연하는 '키드냅 게임'은 한국에서는 채널A를 통해 시청할 수 있으며 일본 후지 TV에서도 오는 10월 방송 예정이다.
moonddo00@newspim.com