[6·3 지선] 오세훈 "'아기씨굿당' 책임 규명해야"…정원오 "허위 네거티브"

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서울 성동구 행당7구역 '아기씨굿당' 기부채납·비용 논란

吳 "170억 투입·기부채납 혼선, 구청 행정 책임 규명해야"

鄭 "굿당과 재개발 지연은 무관…오세훈의 재탕 네거티브"

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 '인수 거부' 의혹이 불거진 성동구 굿당(아기씨당) 사안을 두고 "중대한 행정 책임 문제"라며 정원오 더불어민주당 서울시장 후보를 겨냥한 공세를 폈다. 이에 대해 정 후보 측은 "허위 네거티브"라고 즉각 반박했다.

오세훈 후보는 22일 서울 성동구 행당7구역 인근에서 아기씨굿당 피해주민 현장 간담회를 열고 "아기씨굿당과 어린이집 기부채납 문제 등으로 1000가구 주민들이 재산권 행사를 하지 못하는 상황"이라며 "누군가는 반드시 책임을 져야 한다"고 밝혔다.

[서울 = 뉴스핌] 이건주 기자 = 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 22일 오전 서울 성동구 성원중학교 사거리에서 열린 유세에서 발언하고 있다. 2026.05.22 kunjoo@newspim.com

이날 간담회에는 재개발 조합원과 주민들이 참석해 사업 지연에 따른 피해를 호소했다. 주민들은 "준공 이후 1년이 넘었지만 소유권 이전 고시가 이뤄지지 않아 재산권 행사가 불가능하다"며 "전기요금과 유지비 등을 계속 조합원이 부담하고 있다"고 주장했다.

특히 재개발 구역 내 '아기씨굿당' 이전 및 신축 과정에서 과도한 비용이 투입됐다는 의혹이 제기됐다. 일부 주민들은 "굿당 이전 합의금으로 25억원이 지급됐고 건축비 등 총 100억원대 비용이 투입됐다"며 "이 과정이 정상적인 행정 절차였는지 의문"이라고 지적했다.

오 후보는 "사업 시행 인가와 관리처분 계획은 구청의 인허가 사항"이라며 "기부채납 시설 여부에 대한 판단을 명확히 했어야 할 책임이 있다"고 강조했다. 이어 "조합이 약 170억원에 달하는 비용을 투입한 것이 사실이라면 배임 또는 행정 책임 여부가 규명돼야 한다"고 주장했다.

또 어린이집 기부채납 과정도 문제로 지적했다. 오 후보는 "조합이 2023년 어린이집 건립 비용 명목으로 약 17억원을 납부했으나 2025년 구청이 이를 '잘못 받은 돈'이라며 반환했다"며 "입주가 시작된 이후에야 다시 건립을 요구하는 등 행정 혼선이 발생했다"고 말했다.

아울러 오 후보는 아기씨굿당 관계자와 지역 언론 간 연관성 의혹도 언급하며 "홍보비 집행 구조 등 유착 여부는 수사를 통해 밝혀져야 한다"고 주장했다.

이에 대해 정원오 후보 측은 즉각 입장문을 내고 "아기씨당 관련 의혹은 이미 사실이 아닌 것으로 확인된 사안"이라며 "재개발 준공 지연의 원인은 어린이집 등 기반시설 문제이지 굿당과는 무관하다"고 반박했다.

정 후보 측은 "성동구는 해당 시설의 소유권이나 기부채납을 인정한 바 없고 조합과 무속인 간 합의에도 관여한 바가 없다"며 "오 후보 측이 여론 호도할 목적으로 재탕, 삼탕 네거티브 반복하고 있다"고 반격했다.

성동구 역시 지난 4월 입장문을 통해 "아기씨당 건축과 관련한 사항은 조합과 당주 측 협의에 따른 것으로 인허가 조건이 아니었다"며 "기부채납 문제로 준공이 지연됐다는 주장도 사실이 아니다"라고 밝혔다.

또 "전체 준공 지연은 도로, 공원, 어린이집 등 정비기반시설 공사 때문이며 관련 공사가 완료되면 절차에 따라 준공을 진행할 계획"이라고 설명했다.

한편 양측의 주장이 엇갈리는 가운데 주민들은 정원오 전 성동구청장과 조합장 등을 상대로 고소·고발을 제기한 상태다.

hyeng0@newspim.com