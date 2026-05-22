최윤지, 디즈니+ '무빙 시즌2' 캐스팅 확정

AI 핵심 요약beta
- 배우 최윤지는 최근 크랭크인한 무빙 시즌2에 합류했다
- 무빙 시즌2는 정원고 사건 이후 초능력자들의 새로운 결전을 그린다
- 최윤지는 다양한 작품에서 입체적 연기를 선보이며 차세대 기대주로 주목받고 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 최윤지가 글로벌 흥행작 무빙 시즌2에 합류하며 차세대 기대주 존재감을 이어간다.
최윤지는 최근 크랭크인 소식을 전한 디즈니+의 오리지널 시리즈 '무빙 시즌2' 라인업에 이름을 올렸다. 전 세계적인 히트를 기록한 K-히어로물에 최윤지가 합류하며 드라마 팬들의 기대감을 높이고 있다.
새롭게 전개되는 '무빙 시즌2'는 '정원고 사건' 이후 일상으로 돌아간 초능력자들이 새로운 위기에 맞서 다시 한번 소중한 이들을 지키기 위해 결전을 펼치는 휴먼 액션 시리즈이다. 최윤지는 이번 작품을 통해 또 한 번 경계 없는 역량을 펼치며 빈틈없는 필모그래피를 완성할 예정이다.
앞서 최윤지는 지난 2024년 드라마 '사랑은 외나무다리에서'의 고해수 역으로 데뷔해 첫 작품부터 안정적인 표현력을 보여줬다. 이어 넷플릭스 오리지널 시리즈 '트렁크'의 유인영 역을 거쳐 '언젠가는 슬기로울 전공의생활'에서는 반전을 쥔 이채령 역을 입체적으로 그려냈다.
또한 '첫, 사랑을 위하여' 속 강단 있는 이효리 역으로 청춘의 성장통을 세밀하게 담아내는 등 매 배역마다 다른 얼굴을 완성하며 선명한 연기력을 입증해 왔다.
특히 최근 공개된 넷플릭스 '원더풀스'에서의 활약은 대중에게 강렬한 인상을 남겼다. 극 중 한쪽 눈이 백안인 오묘한 비주얼과 흡인력 있는 열연을 보여준 최윤지는 인물의 복잡한 심리를 밀도 있게 그려내며 극의 긴장감을 조율하는 축으로 제 역할을 톡톡히 해냈다.
이처럼 매 작품의 결에 맞춰 다양한 배역을 소화해 낸 최윤지가 새로운 대작과 만나 어떤 시너지를 발휘할지 시선이 쏠린다. 탄탄하게 다져온 역량을 바탕으로 '무빙 시즌2'에서 보여줄 최윤지의 새로운 얼굴에 귀추가 주목된다.
moonddo00@newspim.com