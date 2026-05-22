체육공단, 다이나핏과 비인기 종목 활성화 위한 협력체계 구축

AI 핵심 요약beta
- 국민체육진흥공단이 22일 다이나핏과 비인기종목 지원 협약을 맺었다
- 다이나핏은 스포츠단에 의류·용품을 지원해 안정적 훈련환경 조성에 나섰다
- 선수 피드백으로 제품 경쟁력과 스포츠산업 발전에 기여할 전망이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=서울올림픽기념국민체육진흥공단(체육공단)이 비인기 종목 활성화를 위해 '다이나핏'과 협력한다. 이달부터 스포츠단에 의류·용품 지원, 비인기 종목 저변 확대를 위해 힘을 모은다.
체육공단이 K2코리아 그룹에서 판매하는 글로벌 스포츠 브랜드 '다이나핏'과 비인기 종목 활성화 및 선수 경기력 향상을 위한 협력 체계를 구축했다.
체육공단 김성훈 스포츠산업본부장과 K2코리아 그룹 '다이나핏' 이양엽 총괄본부장이 협약서에 서명하고, 체육공단 스포츠단의 경기력 향상을 위한 협력을 이달부터 이어갈 예정이다.
이번 협약을 통해 '다이나핏'은 스포츠단 선수들에게 양질의 스포츠 의류와 용품 지원으로 안정적인 훈련 환경 조성에 도움을 주고, 스포츠단 선수들은 훈련과 대회 참가 시 제품 착용 및 테스트 후 피드백을 제공해 제품 경쟁력 향상은 물론 나아가 스포츠산업 발전에 기여할 예정이다.
체육공단 관계자는 "비인기 종목의 선수들은 타 종목에 비해 훈련 환경과 지원 여건이 제한적이 경우가 많다."라며, "이번 협력이 선수들의 경기력 향상에 큰 도움이 될 것"이라고 전했다.
한편, 체육공단은 앞으로도 비인기 종목 저변 확대 및 활성화를 위해 다양한 민간 협력을 추진할 예정이다.
iaspire@newspim.com