류승범, 와이원엔터와 전속계약 종료…3년 동행 마무리

AI 핵심 요약beta
- 배우 류승범이 22일 와이원과 전속계약을 종료했다
- 와이원은 감사 인사와 함께 류승범의 새 행보를 응원한다고 밝혔다
- 류승범은 3년간 활약했으며 현재 넷플릭스 시리즈 딜러를 촬영 중이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 류승범이 와이원엔터테인먼트와 동행을 마무리한다.
와이원엔터테인먼트는 22일 공식 입장을 통해 "류승범 배우와 충분한 논의 끝에 전속계약을 종료하기로 했다"라고 밝혔다.
이어 "그동안 와이원엔터테인먼트와 함께해 준 류승범 배우에게 감사의 마음을 전한다"며 "당사는 류승범 배우가 앞으로 이어갈 새로운 행보를 진심으로 응원하겠다"라고 전했다.
또한 소속사는 "류승범 배우에게 변함없는 관심과 사랑을 보내주신 팬 여러분께도 감사드린다"며 "앞으로도 류승범 배우를 향한 따뜻한 응원 부탁드린다"라고 덧붙였다.
류승범은 지난 2023년 와이원엔터테인먼트와 전속계약을 체결한 뒤 '무빙', '가족계획', '굿뉴스' 등에 출연하며 활발한 활동을 펼쳤다. 약 3년간 함께한 양측은 신중한 논의 끝에 각자의 길을 걷게 됐다.
현재 류승범은 넷플릭스 시리즈 '딜러' 촬영 중이다.
moonddo00@newspim.com