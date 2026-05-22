익산시, 시민정보화교육 운영 확대…생성형 AI 활용

AI 핵심 요약beta
- 익산시가 6월부터 시민정보화교육 수강생을 모집해 생성형AI 활용 교육을 운영한다고 22일 밝혔다
- 월·화요일에는 생성형AI 콘텐츠 제작을, 수요일에는 생활 속 생성형AI 활용 과정을 진행한다
- 목·금요일에는 여행·생활편의 중심 스마트폰·AI 활용 교육을 무료로 제공하고 신청은 누리집 등에서 받는다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
콘텐츠 제작·여행 활용 중심 맞춤형 무료교육 운영
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 시민들의 디지털 활용 역량 강화와 정보격차 해소를 위해 생성형 AI 활용 교육을 포함한 시민정보화교육을 운영한다.
익산시는 오는 6월 시민정보화교육 수강생을 모집한다고 22일 밝혔다. 교육은 익산시청 지하 1층 시민정보화교육장에서 진행되며, 요일별 맞춤형 과정으로 오전·오후반 각 15명씩 운영된다.
이번 교육은 스마트폰 사용이 익숙하지 않은 시민부터 생성형 AI를 일상에 활용하려는 시민까지 폭넓게 참여할 수 있도록 구성됐다.
월·화요일 과정은 생성형 AI를 활용한 콘텐츠 제작 교육 중심으로 운영된다. 참가자들은 AI 서비스 계정 만들기와 생성형 AI 이미지 제작·수정, AI 그림 및 음악 만들기, AI 기반 이미지 편집 등을 배우게 된다.
수요일에는 '생활 속 생성형 AI 똑똑하게 활용하기' 과정이 마련된다. 생성형 AI의 기본 개념과 활용법을 익히고 정보 검색과 생활 속 궁금증 해결 등 실생활 활용 방법을 실습 위주로 교육할 예정이다.
목·금요일 과정은 여행과 생활 편의 중심 교육으로 진행된다. 스마트폰 설정과 이메일 활용을 비롯해 AI를 활용한 가족여행 일정 계획과 예약, AI 기반 길찾기 및 교통 예약, AI 번역기를 활용한 외국어·문서 이해 등 생활밀착형 교육이 이뤄진다.
시는 이번 교육을 통해 시민들이 스마트폰과 디지털 기기를 보다 쉽게 활용하고 생성형 AI 등 새로운 기술도 일상에서 자연스럽게 접할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
교육 신청은 AI디지털배움터 누리집 또는 익산시 디지털배움터 거점센터를 통해 가능하며, 모든 교육은 무료로 운영된다.
익산시 관계자는 "디지털 기술이 생활 전반으로 빠르게 확산하면서 시민 누구나 쉽게 배우고 활용할 수 있는 교육 중요성이 커지고 있다"며 "스마트폰 기초부터 AI 활용까지 실생활에 도움이 되는 교육을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com