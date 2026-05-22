'꿀잼대전 힐링캠프' 내달 개최…캠핑 요리대회 등 운영

AI 핵심 요약beta
- 대전시가 다음달 13일부터 14일까지 힐링캠프 1회차를 연다.
- 상소동 오토캠핑장에서 관광·체험 결합 가족형 프로그램으로 진행한다.
- 캠핑 요리대회와 엽서만들기 등 체험도 마련했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시는 대전 주요 관광지와 캠핑장을 연계한 숙박형 캠핑프로그램인 '2026 꿀잼대전 힐링캠프' 1회차를 다음달 13일부터 14일까지 동구 상소동 오토캠핑장에서 개최한다고 22일 밝혔다.
올해로 4회째를 맞는 이번 힐링캠프는 '초록빛 자연 속, 꿈돌이와 함께하는 특별한 대전 여행'을 주제로 진행된다. 관광과 체험, 지역 콘텐츠를 함께 즐기는 가족 참여형 프로그램이다.
특히 이번 행사에서는 지난 5월 시에서 출시한 '꿈돌이 꾸러미' 재료와 전통시장에서 직접 구입한 지역 먹거리를 활용한 '캠핑 요리대회'가 마련됐다.
이 밖에도 '꿈돌이 엽서만들기', '페이스페인팅', '버블쇼 공연' 등 온 가족이 함께 즐길 수 있는 체험과 공연 프로그램이 마련돼 초여름 캠핑장의 낭만을 더할 예정이다.
박승원 대전시 문화예술관광국장은 "꿀잼대전 힐링캠프는 대전의 우수한 관광자원과 가족 친화형 체험 콘텐츠를 결합한 대표 체류형 관광 프로그램"이라며 "상소동의 싱그러운 자연 속에서 꿈돌이와 함께 특별한 힐링의 시간을 보내시길 바라며 9월과 10월에 예정된 2·3회차 행사에도 많은 관심을 부탁드린다"고 말했다.
이번 1회차 캠핑 참가 신청은 오는 26일부터 27일까지 진행된다. 개인차량과 텐트 등 캠핑 장비를 보유한 가족 단위 참가자라면 누구나 신청할 수 있으며 모집 규모는 총 40팀(4인 가족 기준), 참가비는 팀당 5만 원이다.
대전고향사랑 기부제 기부자와 다자녀 가족, 외래관광객, 기존 행사 미참여자를 우선 선발할 예정이다. 자세한 내용 확인 및 참가 신청은 온라인 접수페이지에서 가능하다.
nn0416@newspim.com