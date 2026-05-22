'위대한 가이드3' 전소민 합류…스튜디오 뒤집을 입담 예고

AI 핵심 요약beta
- 배우 전소민이 22일 위대한 가이드3 스튜디오 패널로 합류했다.
- 전소민은 시즌2와 스핀오프를 거치며 예능감을 입증했다.
- 제작진은 전소민과 멤버들의 케미로 웃음 시너지를 기대했다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 전소민이 '예능 치트키'다운 활약으로 '위대한 가이드3'에 힘을 보탠다.
MBC에브리원 '위대한 가이드'는 여행지로 생각해 보지도 않은 생소한 나라 출신의 대한외국인이 설계한 가이드북만 믿고 무작정 떠나는 여행 리얼리티 프로그램이다. 박명수, 김대호, 최다니엘, 이무진 4형제의 에티오피아 여행기로 화려한 컴백을 알린 '위대한 가이드3'에 특유의 러블리한 매력과 믿고 보는 예능감을 지닌 배우 전소민이 스튜디오 패널로 전격 합류한다.
전소민과 '위대한 가이드'의 인연은 남다르다. 앞서 시즌2 르완다 편에서 스튜디오 패널로 참여해 적재적소의 리액션과 재치 있는 입담을 선보였던 전소민은, 스핀오프인 '위대한 가이드 2.5-대다난 가이드'에서 백두산과 라오스 여행에 직접 고객으로 참여하며 프로그램의 정체성을 온몸으로 경험한 바 있다. 이처럼 스튜디오와 현장을 모두 섭렵한 진정한 '위대한 가이드 패밀리' 전소민이 시즌3의 스튜디오 패널로 돌아온다는 소식에 시청자들의 반가움이 더해지고 있다.
특히 전소민과 멤버들이 선보일 환상의 케미에 뜨거운 기대가 모인다. 앞선 여정들을 거치며 멤버들과 더욱 돈독해진 전소민의 호흡이 스튜디오 토크를 한층 차지게 만들 예정인 것. 전소민은 '찐친' 최다니엘의 엉뚱한 매력을 폭로하는 저격수로 활약하는가 하면, 맏형 박명수마저 당황케 하는 거침없는 예능감으로 큰 웃음을 선사할 것으로 기대된다. 전소민이 쏟아낼 리액션과 거침없는 팩트 폭격이 본 방송의 재미를 한층 배가시킬 전망이다.
'위대한 가이드3' 제작진은 "전소민은 이미 우리 프로그램의 정체성을 완벽하게 이해하고 있는 대체 불가한 가족 같은 존재"라며, "스튜디오에서 멤버들의 여행기를 지켜보며 펼칠 전소민의 입담은 그야말로 든든한 활력소가 될 것이다. 멤버들과의 환상적인 케미는 물론, 스튜디오의 웃음을 책임질 전소민의 눈부신 활약에 많은 기대 부탁드린다"고 전했다.
한편, 아프리카 에티오피아로 떠난 박명수, 김대호, 최다니엘, 이무진의 리얼한 여정과 '예능 치트키' 전소민의 스튜디오 합류로 극강의 시너지를 예고한 MBC에브리원 '위대한 가이드3'는 2026년 상반기 방송 예정이다.
moonddo00@newspim.com