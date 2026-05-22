광명시 "재생에너지 보급으로 시민들 에너지비용 부담 낮춘다"

AI 핵심 요약beta
- 광명시가 6월 5일까지 재생에너지 수요조사했다.
- 태양광·태양열·지열 설치 희망 시민·건물주 대상이다.
- 시민 전기·난방비 절감과 국비 확보를 추진했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시가 재생에너지 보급으로 시민의 에너지비용 부담을 낮춘다.
시는 기후에너지환경부가 주관하는 '2027년 재생에너지 보급 융복합지원사업' 공모 참여를 준비하며 오는 6월 5일까지 관내 주택과 건물을 대상으로 재생에너지 설비 설치 수요를 조사한다고 22일 밝혔다.
이 사업은 주택과 건물에 재생에너지 설비를 설치해 에너지 비용 부담을 줄이고 재생에너지 보급을 확대하는 것을 목표로 한다.
이번 수요조사는 공모 신청에 앞서 설치를 희망하는 가구와 건물을 파악하기 위해 진행한다. 태양광, 태양열, 지열 설비 설치를 희망하는 시민과 건물 소유자는 수요조사에 참여해야 향후 사업 선정 시 지원 대상에 포함될 수 있다.
시는 지난 4월 에너지원별 시공기업 등이 참여하는 컨소시엄을 선정했으며 수요조사 결과를 바탕으로 사업대상지를 정리해 6월 중 한국에너지공단에 공모 신청서를 제출할 계획이다.
지원 대상은 자가소비용 설비이며 건축물대장상 소유자가 신청할 수 있다. 미등기 건물이나 불법 건축물은 대상에서 제외한다.
월 400킬로와트시(kWh) 전기를 사용하는 주택에 태양광 3킬로와트(kW) 설비를 설치하면 월 5~6만 원가량 전기요금을 절감할 수 있다. 온수 사용이 많은 가정이나 건물은 태양열 6㎡ 설비 설치로 월 3~7만 원을, 지열 17.5킬로와트(kW) 설비 설치 시 난방비를 월 30~50만 원가량 줄일 수 있을 것으로 분석된다.
최혜민 광명시장 권한대행(부시장)은 "재생에너지 보급은 탄소중립 실현과 시민 에너지비용 절감을 함께 이끄는 생활밀착형 에너지 정책"이라며 "설치를 희망하는 시민의 수요를 꼼꼼히 반영해 국비 확보 가능성을 높이고 시민이 체감할 수 있는 재생에너지 지원사업을 확대하겠다"고 밝혔다.
1141world@newspim.com