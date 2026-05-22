연애 멘토로 돌아온 이효리·서장훈·김희철…'연애전쟁' 6월 23일 첫 방송

AI 핵심 요약beta
- JTBC가 6월23일 현실 커플을 다룬 예능 연애전쟁을 첫방송한다
- 이효리·서장훈·김희철이 연애 멘토로 나서 끝장 커플을 상담하고 대리 협상한다
- 결혼 앞둔 위기 커플 등 다양한 사연을 다루며 시청자 과몰입을 예고했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = JTBC가 현실 커플들의 갈등과 연애 고민을 정면으로 다루는 새 리얼리티 예능 '연애전쟁'으로 시청자들을 찾는다.
'연애전쟁'은 자타공인 연애고수 이효리, 서장훈, 김희철이 이별 직전의 끝장 커플들을 직접 만나 대신 협상하고 결판을 내주는 연애 리얼리티 프로그램으로, 오는 6월 23일 저녁 8시 50분 첫 방송된다.
이별 직전의 끝장 커플들을 위해 '연예계 대표 직설러' 이효리, 서장훈, 김희철이 뭉친다. '솔직 입담의 소유자' 이효리는 때로는 직설적으로 쓴소리를 해주고 때로는 상처는 다독여주며 모든 이들에게 언니, 누나 매력을 뽐낼 것으로 기대를 모은다. 이어 '촌철살인의 아이콘' 서장훈은 적재적소의 조언으로 가려운 곳을 긁어주는 연애 카운셀링의 진수를 예고하며, '연애 잘알' 김희철은 유쾌하면서도 커플 사이의 문제를 관통하는 입담을 폭발시키며 몰입도를 끌어올릴 예정. 이처럼 연예계 대표적인 연애 전문가 이효리, 서장훈, 김희철 세 사람이 보여줄 화끈하고 시원시원한 연애 조언이 시청자들의 격한 공감과 감탄을 불러 일으킬 전망이다.
이와 함께 최후의 전쟁을 펼칠 현실 커플들의 사연에도 관심이 쏠린다. 결혼을 앞두고 위기를 맞은 커플, 이별과 재회를 반복하는 커플 등 누구가 겪을 법한 사연부터 갑을 관계의 연애, 집착형과 회피형과의 연애 등 독특한 사연까지 세상 모든 연애 고민을 다룬다. 현실 커플들의 전쟁 같은 연애사와 쓴소리 연애 멘토들의 대리 협상 과정이 시청자들의 과몰입을 유발할 예정이다.
JTBC '연애전쟁'은 6월 23일 화요일 저녁 8시 50분 JTBC에서 첫 방송된다.
moonddo00@newspim.com