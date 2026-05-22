'군체' 박스오피스 1위…올해 최고 오프닝 스코어

AI 핵심 요약beta
- 영화 '군체'가 21일 개봉과 동시에 올해 최고 오프닝으로 전체 박스오피스 1위에 올랐다
- 개봉 첫날 19만9759명을 동원해 '악마는 프라다를 입는다 2' 등 기존 최고 오프닝 기록들을 모두 뛰어넘었다
- 관객들은 연상호 감독의 긴장감 있는 연출과 진화하는 감염자 설정, 강렬한 좀비 서스펜스에 호평했다
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 영화 '군체'가 개봉과 동시에 올해 개봉작 최고 오프닝 스코어를 기록하며 전체 박스오피스 1위에 등극했다.
제79회 칸영화제를 통해 월드 프리미어로 공개된 '군체'가 국내에서 21일 개봉과 동시에 전체 박스오피스 1위에 오르며 흥행 청신호를 켰다.
영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망에 따르면 영화 '군체'는 개봉일 19만 9759명의 관객을 동원하며 2026년 개봉작 중 최고 오프닝 스코어를 기록해 이목을 모았다. 이는 올해 최고 오프닝 스코어를 기록했던 '악마는 프라다를 입는다 2'(15만 767명)를 가뿐히 뛰어넘는 수치로 더욱 눈길을 끈다.
뿐만 아니라 올해 박스오피스 최고 흥행작인 '왕과 사는 남자'(11만 7,783명)와 '살목지'(8만 9,911명)의 오프닝 스코어까지 모두 뛰어넘으며, 다가오는 6월 극장가를 장악할 흥행 저력을 입증했다.
특히 '군체'를 관람한 관객들은 "왜 칸영화제 초청작인지 이해됐던 작품. 연상호 감독 특유의 긴장감 있는 공간 연출과 배우들 눈빛 연기가 정말 강렬했다"(CGV 용감한마***), "점점 진화하는 감염자들의 모습이 신선했다"(CGV 진정한할***), "진짜 새로운 좀비영화… 놀이공원 온 것마냥 정신 못 차림"(CGV 진정한신***), "끝까지 긴장감을 놓지 못하게 하는 서스펜스가 상당하며, 비주얼적으로 무척 인상적인 시퀀스들이 곳곳에 배치되어 시각적인 만족감도 더해준다" (왓챠피디아 범***) 등 압도적 서스펜스에 만족감을 표했다.
'군체'는 정체불명의 감염사태로 봉쇄된 건물 안, 고립된 생존자들이 예측할 수 없는 형태로 진화하는 감염자들에 맞서는 영화다. 전지현, 구교환, 지창욱, 김신록, 고수 등이 출연한다.
jyyang@newspim.com