부산시, 해외지사화 지원사업 참여 기업 모집…해외 진출 촉진

AI 핵심 요약beta
- 부산시와 부산경제진흥원이 22일 2026해외지사화지원사업 참여기업 모집을 밝혔다
- KOTRA 해외·긴급지사화 사업 선정 부산 중소기업을 대상으로 참가비를 차등 지원한다
- 부산시는 총 38개사 내외를 지원해 수출·해외판로 확대와 지역 중소기업 수출기반 강화를 추진한다
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작년 39개사 수출 성과 485만 달러
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시와 (재)부산경제진흥원은 2026 해외지사화 지원사업을 추진하고 참여 기업을 모집한다고 22일 밝혔다.
대한무역투자진흥공사(KOTRA)의 해외지사화 및 긴급지사화 사업 선정 기업을 대상으로 한다.
해외지사화 사업은 KOTRA 해외 무역관을 현지 지사처럼 활용해 수출과 마케팅을 지원하는 방식이다. 전시회 참가, 물류·통관 자문, 현지 출장 지원, 인허가 취득 등 해외 진출 전 과정에 대한 지원이 포함된다. 긴급지사화 사업은 수출 계약을 앞두고 발생하는 언어, 법률, 계약 문제 등에 대해 단기간 집중 지원을 제공한다.
올해 지원 규모는 38개사 내외다. 총사업비 6650만 원을 투입해 일반 해외지사화 30개사, 긴급지사화 8개사 내외를 지원할 계획이다.
일반 사업은 기업당 1개 지역에 한해 참가비 일부를 지원하며, 신규 참여 기업은 최대 70%, 기존 참여 기업은 50%를 지원한다. 긴급지사화 사업은 참가비 중 최대 100만 원 한도로 지원한다.
시는 지난해 39개사를 지원해 19개국 26개 지역 진출을 도왔고 107건의 수출 계약으로 약 485만 달러 규모의 실적을 기록했다.
지원 대상은 전년도 수출액 3000만 달러 이하의 부산 소재 중소기업이다. 신청은 다음달 1일까지 부산수출플랫폼을 통해 온라인으로 접수하면 된다.
김봉철 부산시 디지털경제실장은 "지역 중소기업이 해외 판로를 독자적으로 개척하기 어려운 상황"이라며 "KOTRA 인프라를 활용해 수출 기반을 확대할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com