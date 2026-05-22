三星电子新绩效机制引发组织平衡与稳定担忧

纽斯频通讯社首尔5月22日电 韩国三星电子劳资虽就2026年工资协议暂定方案达成一致，但围绕半导体部门与智能手机、家电等业务部门之间的奖金差距问题，公司内部争议正持续扩大。

三星电子。【图片=纽斯频通讯社】

据三星电子劳资双方公布的协议方案，员工绩效奖金将分为现有绩效激励（OPI）及面向设备解决方案（DS，半导体）部门的新设"特别经营绩效奖金"两部分。

其中，现有OPI制度仍维持按年薪最高50%发放奖金的上限；而DS部门特别经营绩效奖金则以DS部门营业利润的10.5%作为资金来源，并取消奖金发放上限。

业界认为，该制度实际上形成了与半导体业务利润直接挂钩的奖金结构。市场普遍预计，今年三星电子营业利润可能达到300万亿韩元，其中大部分将来自半导体业务。按照这一估算，DS部门特别经营绩效奖金总规模可能达到31.5万亿韩元。

在此背景下，市场出现部分存储器事业部员工人均奖金可能达到6亿韩元的预测。

相比之下，负责智能手机和家电业务的设备体验（DX）部门则未被纳入特别奖金制度，仅继续适用现有OPI制度。即便以年薪1亿韩元为基准，DX部门员工奖金规模也仅约5000万韩元左右。

虽然三星电子决定向DX部门及客户服务（CSS）团队发放价值约600万韩元的公司股票作为补偿，但内部不满情绪仍在扩大。部分DX部门员工认为，半导体部门获得长期利润挂钩的奖金体系，而DX部门仅获得一次性补偿。

有声音指出，此次争议与人工智能（AI）存储器市场繁荣背景下，三星电子不同业务部门盈利差距迅速扩大有关。随着高带宽存储器（HBM）等AI半导体需求增长，DS部门业绩明显改善，而智能手机和家电业务盈利增长相对有限。

分析认为，此次特别经营绩效奖金制度不仅是一次工资谈判结果，也被视为三星电子内部薪酬体系结构性调整的信号。若以短期业绩为中心的奖励体系长期持续，可能加剧不同业务部门间的心理落差，并进一步影响公司整体协同与组织稳定。

对此，三星电子DS部门负责人在内部讲话中强调，公司应结束内部矛盾、加强团结，共同推动企业发展。

根据安排，此次工资协议暂定方案将于5月22日至27日通过工会成员投票后最终确定。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社