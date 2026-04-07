경남도, 4년 연속 읍면동 안전협의체 전국 최다 선정

AI 핵심 요약beta
- 경남도가 7일 행정안전부 사업에서 13개 시군 66개 읍면동을 4년 연속 최다 선정했다.
- 선정 지역은 창원 등 13개 시군으로 지난해 대비 확대됐으며 4억1300만원 사업비를 확보했다.
- 함안군이 우수사례로 장관상을 받았고 현장 중심 안전관리 체계를 강화한다.
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행안부장관상 안전관리 강화
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도는 행정안전부 주관 '읍면동 스마트 복지·안전서비스 개선모델 개발 지원사업' 안전 분야에서 4년 연속 전국 최다인 13개 시군, 66개 읍면동이 선정됐다고 7일 밝혔다.
선정 지역은 창원, 사천, 김해, 밀양, 양산, 의령, 함안, 남해, 하동, 산청, 함양, 거창, 합천 등 13개 시군이다. 올해는 신규로 사천·하동·함양·합천이 포함돼 참여 규모가 지난해 9개 시군 52개 읍면동에서 13개 시군 66개 읍면동으로 확대됐다.
사업은 지역 주민이 참여하는 '읍면동 안전협의체'를 중심으로 생활 속 위험요소를 발굴하고 점검·관리하는 현장 중심 재난 대응 모델이다. 경남도는 이를 통해 총 4억 1300만 원(국비 2억 650만 원, 지방비 2억 650만 원)의 사업비를 확보했다.
추진 유형은 도시형(창원·김해·양산), 농산어촌형(함안·의령·남해·산청·거창·하동·함양), 도농복합형(밀양·사천), 안전취약계층 중심형(합천) 등 4가지로 구분된다.
올해 주요 사업은 창원시 '풍호동 SAFE CITY 조성사업', 함양군 '산불·풍수해 대응 안전관리 체계 구축', 밀양시 '여성친화 안심마을 조성 프로젝트', 합천군 '적중면 119 생명 안심불빛 사업' 등이다.
행정안전부가 주최한 '2025 읍면동 복지·안전 서비스 개선 우수사례 경진대회'에서 함안군 협의체가 '산사태 예방 및 대응' 사업으로 행정안전부장관상을 받았다.
천성봉 도민안전본부장은 "읍면동 단위의 작은 변화가 도민의 일상 안전을 지키는 큰 힘이 된다"며 "현장에서 작동하는 안전관리 체계를 통해 체감형 안전 수준을 높이겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com