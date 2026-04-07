충북교육청, 2027학년도 고입 기본계획 확정

AI 핵심 요약beta
- 충북교육청은 7일 2027학년도 고입 기본계획을 확정 발표했다.
- 내신은 교과 240점 인성 60점으로 총 300점 만점 구성한다.
- 전기 후기 전형과 평준화 지역 배정 별도 지원 체계를 운영한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[청주=뉴스핌] 백운학 기자= 충북교육청은 7일 도내 중학교 졸업 예정 학생들이 치르게 될 2027학년도 고등학교 입학전형 기본계획을 확정해 발표했다.
고입 내신 성적은 총점 300점 만점으로 구성된다. 교과 성적이 240점, 인성 성적이 60점 반영된다.
교과 성적은 학년별 비율을 다르게 적용하고 인성 성적은 출결·봉사활동·창의적 체험활동 등을 종합 평가해 산출된다.
입학 전형은 전기와 후기 두 차례로 나뉘어 진행된다. 전기 고등학교에는 과학고, 예술고, 체육고, 마이스터고, 특성화고 등이 포함되며 전형은 오는 2026년 8월 27일부터 시작된다.
후기는 2026년 12월 7일부터 실시되며 평준화 및 비평준화 지역의 일반고, 자율형공립고, 충북외국어고 등이 대상이다. 단재고, 은여울고, 양업고 등 일부 학교는 별도의 일정에 따라 독자적으로 전형을 운영한다.
평준화 지역은 청주시 동지역, 충주시 동지역, 음성군 맹동면, 진천군 덕산읍으로 규정됐다. 해당 지역의 일반고와 자율형 공립고는 교육감이 직접 전형을 실시하며 지원자는 청주 7개교, 충주 4개교, 음성·진천지역 2개교 중 원하는 순서를 작성해야 한다.
학교 배정은 성적 기준을 4개 군으로 나눠 희망 순위에 따라 이뤄지며 미배정 학생은 미달 학교로 추가 배정된다. 비평준화 지역의 고등학교는 학교별 자체 전형을 통해 학교장이 직접 학생을 선발한다.
이와 함께 체육특기자, 국가유공자 자녀, 특례입학 대상자, 이주배경학생 등을 위한 별도 전형이 마련되고 사회통합전형을 통해 교육 기회의 형평성을 높일 계획이다. 2027학년도 고입 내신성적 석차연명부 작성 기준일은 오는 2026년 11월 17일로 정해졌다.
정문희 중등교육과장은 "권역별 연수와 자료 배포 등을 통해 학생과 학부모, 교사의 이해도를 높이고 안정적인 전형 운영을 지원하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com