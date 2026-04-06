[AI 사건 리포트] 대전서 길고양이 학대 70대 검거

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[서울=뉴스핌] 한태희 기자 = 2026년 4월 6일 대한민국 주요 사건 뉴스입니다.

오물 뿌리고 유인물 살포…경기남부 '보복 대행' 23명 검거

경기남부경찰청은 텔레그램 등으로 의뢰를 받아 남의 집에 오물을 뿌리거나 현관문에 래커칠을 하는 '보복 대행' 범행 15건을 적발하고 실행자 23명을 입건했습니다. 경찰은 금전을 지급한 상선과 조직적 배후를 추적 중이라고 밝혔습니다.

경찰 로고 [사진=뉴스핌 DB]

"폐사하거나 안락사"…대전서 길고양이 연쇄 화상 학대한 70대 검거

대전동부경찰서는 길고양이 여러 마리에 화상을 입히는 등 학대한 혐의로 70대 남성을 붙잡아 동물보호법 위반 혐의로 조사하고 있습니다. 경찰은 7마리 이상이 비슷한 화상을 입은 점을 토대로 A씨에 대한 구속영장 신청을 검토하고 있습니다.

"이란 아이들 죽어 화났다"…랍비 협박 30대 검찰 송치

서울 용산경찰서는 유대교회 랍비에게 살해 협박성 문자와 SNS 글을 보낸 30대 남성을 공중협박 등 혐의로 검거해 검찰에 송치했습니다. A씨는 중동전쟁으로 숨지는 이란 아동들을 언급하며 "유대인들을 죽이겠다"는 취지의 메시지를 보낸 것으로 확인됐습니다.

지인·연인 몰카 유통한 'AVMOV' 운영진 8명 입건

경기남부경찰청은 지인·연인의 신체를 몰래 촬영한 불법 촬영물을 유통한 사이트 'AVMOV' 운영에 가담한 운영진 8명을 성폭력처벌법 위반 혐의로 입건했습니다. 경찰은 국내 거주 운영진 주거지를 압수수색해 서버·저장장치를 확보하고, 해외 운영진에 대해서는 인터폴 공조를 추진하고 있습니다.

마포구청역 앞 시민·경찰 폭행한 30대 구속

서울 마포경찰서는 마포구청역 인근에서 행인과 출동 경찰관을 잇따라 폭행한 30대 남성을 공무집행방해·폭행 혐의로 현행범 체포해 구속했습니다. 이 남성은 술에 취한 상태에서 시민에게 시비를 걸다 제지에 나선 경찰관 2명까지 폭행한 것으로 조사됐습니다.

ace@newspim.com