'경북도지사 3선 도전' 이철우, 영주서 막바지 표밭다지기 광폭 행보

소백산마라톤대회 참가·영주시노인회·국힘 영주시당협 방문...영주권 발전 7대 공약 제시

[영주=뉴스핌] 남효선 기자 = 이철우 경북도지사 예비후보가 5일 '소백산 마라톤 대회'에 참가하고 영주시노인회와 간담회를 갖는 등 '6·3 지방선거' 경북도지사 3선고지 점령위한 막바지 표밭다지기 광폭 행보를 펼쳤다.

이 예비후보는 이날 오전 '소백산 마라톤 대회'에서 참가자들과 어깨를 겨룬 데 이어 대한노인회 영주시지회를 찾아 현장 목소리를 청취했다.

이철우 경북도지사 예비후보가 5일 '소백산마라톤 대회'에 참가해 참가자들과 어깨를 겨루며 막바지 표밭다지기 광폭 행보를 펼치고 있다.[사진=이철우 예비후보 캠프] 2026.04.05 nulcheon@newspim.com

또 영주 제일교회를 찾아 부활절 예배를 보고 국민의힘 영주시당협을 찾아 임종득 국회의원, 시민들과 영주권 발전 방안을 공유했다.

이 예비후보는 영주시노인회를 방문한 자리에서 "1인 가구 어르신들의 식사가 제대로 챙겨지지 않아 건강이 우려된다"며 "이번 공약에 어르신들의 식사를 책임지는 '건강급식 프로젝트'를 반영해 어르신들의 건강을 확실히 챙기겠다"고 약속했다.

또 국힘 영주시당협 사무실에서 이 예비후보는 " '선비의 고장 영주' 는 경북의 기개가 살아있는 곳"이라고 강조하며 "보수의 전선도 영주의 정신으로 반드시 지켜낼 것"이라고 강조했다.

그러면서 이 예비후보는 △철도교육·레일산업 글로벌 허브 구축 △경북·영동권 내륙물류 허브 구축 △인삼·과수 중심 수출형 농업 대전환 프로젝트 △첨단 베어링 국가산단 조성 및 활성화 △소백산·산림·힐링관광 메가벨트 구축 △광역 교통망 확충 및 철도 중심 도시 완성 △원도심 재생 및 문화유산 도시 혁신 등 '철도로 세계를 잇고, 산업과 농업으로 성장하는 영주 대전환'을 위한 7대 공약을 제시했다.

이철우 예비후보는 "영주시를 철도와 물류, 산업과 농업이 결합된 경북 북부 권의 핵심 성장 거점으로 집중 육성하겠다"며 지지를 호소했다.

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