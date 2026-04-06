(월요일·음력 2월19일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 4월6일(월요일·음력 2월19일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 물거품이 된 과거에 집착하면 안 되겠다.
72년생 : 눈치 볼 것 없이 밀어붙이는 것이 좋겠다.
84년생 : 도움 주는 인생을 살아가겠다.
96년생 : 다시 만나 사랑을 나누겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 좋은 일이 자꾸 생기겠다.
73년생 : 희망의 항해는 계속되겠다.
85년생 : 다시 시작하는 것이 좋겠다.
97년생 : 인생 최대의 영광이 있겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 사랑하는 사람을 만나겠다.
74년생 : 다시 도전하면 성공할 수 있겠다.
86년생 : 원하는 바를 얻겠다.
98년생 : 굳은 각오로 다시 뛰면 좋은 소식이 있겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 입찰 사업에서 수주하겠다.
75년생 : 지금 매듭을 풀어야 하겠다.
87년생 : 모진 각오로 도전하는 것이 좋겠다.
99년생 : 글과 말에서 좋은 소식이 있겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 잠시 호흡하면서 쉬어가는 것도 좋겠다.
76년생 : 희망이 보이면서 돈이 생기기 시작하겠다.
88년생 : 모든 것이 원만하게 풀려나가겠다.
00년생 : 결과가 좋은 결실이 있겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 준비한 대로 일이 성공하겠다.
77년생 : 좋은 사람을 만나 좋은 일을 하겠다.
89년생 : 큰돈이 흘러들어와 사업이 크게 흥하겠다.
01년생 : 이 이상 좋은 수 없는 일이 생기겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 지금 도전하면 성공할 수 있겠다.
78년생 : 시장으로부터 신뢰를 얻겠다.
90년생 : 밀고 나가는 것이 좋겠다.
02년생 : 창의적 사고로 엄청난 성공을 이루겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 시련을 즐길 때 기회가 오겠다.
79년생 : 주변으로부터 부러움을 사겠다.
91년생 : 골 아프게 어렵던 문제가 해결되겠다.
03년생 : 음악을 들으면서 맛있는 음식을 먹겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 사람 복은 걸어오고 돈복은 흘러오겠다.
80년생 : 하는 일마다 방해하던 것이 없어지겠다.
92년생 : 하고 싶은 일을 모두 할 수 있겠다.
04년생 : 아름다운 인연으로 발전할 수 있겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 처음 생각한 대로 하는 것이 좋겠다.
81년생 : 금융 관련 좋은 일이 생기겠다.
93년생 : 생각보다 웃을 일이 많아지겠다.
05년생 : 사랑의 화살이 가슴을 뚫고 들어오겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 어렵던 일이 모두 해결되겠다.
82년생 : 뜻대로 소식이 전해지겠다.
94년생 : 최대치의 영광이 찾아오겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 좋은 일이 거듭 생기겠다.
83년생 : 편하게 마음먹고 행동으로 옮기는 것이 좋겠다.
95년생 : 다시 만나 사랑을 나누겠다.