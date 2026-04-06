전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.06 (월)
KYD 디데이
라이프

속보

더보기

[재미있는 오늘의 운세] 2026년 4월6일

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

(월요일·음력 2월19일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)

[재미있는 오늘의 운세] 2026년 4월6일(월요일·음력 2월19일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)

* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.

쥐띠

◆ 쥐띠(子)

60년생 : 물거품이 된 과거에 집착하면 안 되겠다.
72년생 : 눈치 볼 것 없이 밀어붙이는 것이 좋겠다.
84년생 : 도움 주는 인생을 살아가겠다.
96년생 : 다시 만나 사랑을 나누겠다.
소띠

◆ 소띠(丑)

61년생 : 좋은 일이 자꾸 생기겠다.
73년생 : 희망의 항해는 계속되겠다.
85년생 : 다시 시작하는 것이 좋겠다.
97년생 : 인생 최대의 영광이 있겠다.
호랑이띠

◆ 범띠(寅)

62년생 : 사랑하는 사람을 만나겠다.
74년생 : 다시 도전하면 성공할 수 있겠다.
86년생 : 원하는 바를 얻겠다.
98년생 : 굳은 각오로 다시 뛰면 좋은 소식이 있겠다.
토끼띠

◆ 토끼띠(卯)

63년생 : 입찰 사업에서 수주하겠다.
75년생 : 지금 매듭을 풀어야 하겠다.
87년생 : 모진 각오로 도전하는 것이 좋겠다.
99년생 : 글과 말에서 좋은 소식이 있겠다.
용띠

◆ 용띠(辰)

64년생 : 잠시 호흡하면서 쉬어가는 것도 좋겠다.
76년생 : 희망이 보이면서 돈이 생기기 시작하겠다.
88년생 : 모든 것이 원만하게 풀려나가겠다.
00년생 : 결과가 좋은 결실이 있겠다.
뱀띠

◆ 뱀띠(巳)

65년생 : 준비한 대로 일이 성공하겠다.
77년생 : 좋은 사람을 만나 좋은 일을 하겠다.
89년생 : 큰돈이 흘러들어와 사업이 크게 흥하겠다.
01년생 : 이 이상 좋은 수 없는 일이 생기겠다.
말띠

◆ 말띠(午)

66년생 : 지금 도전하면 성공할 수 있겠다.
78년생 : 시장으로부터 신뢰를 얻겠다.
90년생 : 밀고 나가는 것이 좋겠다.
02년생 : 창의적 사고로 엄청난 성공을 이루겠다.
양띠

◆ 양띠(未)

67년생 : 시련을 즐길 때 기회가 오겠다.
79년생 : 주변으로부터 부러움을 사겠다.
91년생 : 골 아프게 어렵던 문제가 해결되겠다.
03년생 : 음악을 들으면서 맛있는 음식을 먹겠다.
원숭이띠

◆ 원숭이띠(申)

68년생 : 사람 복은 걸어오고 돈복은 흘러오겠다.
80년생 : 하는 일마다 방해하던 것이 없어지겠다.
92년생 : 하고 싶은 일을 모두 할 수 있겠다.
04년생 : 아름다운 인연으로 발전할 수 있겠다.
닭띠

◆ 닭띠(酉)

69년생 : 처음 생각한 대로 하는 것이 좋겠다.
81년생 : 금융 관련 좋은 일이 생기겠다.
93년생 : 생각보다 웃을 일이 많아지겠다.
05년생 : 사랑의 화살이 가슴을 뚫고 들어오겠다.
개띠

◆ 개띠(戌)

70년생 : 어렵던 일이 모두 해결되겠다.
82년생 : 뜻대로 소식이 전해지겠다.
94년생 : 최대치의 영광이 찾아오겠다.
돼지띠

◆ 돼지띠(亥)

71년생 : 좋은 일이 거듭 생기겠다.
83년생 : 편하게 마음먹고 행동으로 옮기는 것이 좋겠다.
95년생 : 다시 만나 사랑을 나누겠다.

 

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
로저스 쿠팡 대표 61억 주식 보상 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시대표가 대규모 주식을 보상받았다. 약 66억 원 규모의 성과조건부 주식보상(PSU)을 받은 지 두 달 만이다. 쿠팡의 모회사인 쿠팡Inc는 3일(현지 시간) 한국 법인 임시대표를 맡고 있는 로저스 최고관리책임자(CAO)겸 법무총괄에게 클래스A 보통주 양도제한조건부주식(RSU) 21만3884주를 부여했다고 공시했다. 쿠팡의 전날 정규장 종가(18.95달러)로 계산하면 405만3012달러, 한화 61억원 상당에 달하는 주식이다. 이 주식은 오는 7월 1일부터 분기별로 4회에 걸쳐 분할 수령할 수 있으며, 주식을 받으려면 해당일까지 근속해야 하는 조건이다. 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표. [사진=뉴스핌DB] 이 주식을 모두 수령하면 로저스 임시대표가 보유하게 되는 쿠팡 주식은 총 93만3041주로 늘어나게 된다. 그는 지난 2월에도 26만9588주의 주식을 받았다. 한편 쿠팡은 대규모 개인정보 유출 사태가 터진 직후인 지난해 12월, 쿠팡Inc 최고관리책임자(CAO) 겸 법무총괄인 해롤드 로저스를 한국법인 임시대표로 임명했다. 로저스 임시대표는 지난해 12월 30일 국회에서 열린 '쿠팡 사태 연석 청문회'에서 허위 증언을 한 혐의로 고발당한 상태다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:49
사진
이란, 미군 F-15·A-10 잇따라 격추 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 이란전쟁에 투입된 미군 F-15 전투기와 A-10 공격기가 3일(현지시간) 이란군의 공격으로 각각 격추됐다고 CBS 뉴스 등 복수의 미국 매체가 미 정부 당국자를 인용해 보도했다. CBS 및 워싱턴포스트 등 미국 언론들은 3일 미군 전투기 F-15에 이어 A-10 공격기가 이란 남서부에서 이란의 공격을 받아 추락했다고 보도했다. 미국이 지난 2월28일 이란전쟁을 시작한 이후 미군 군용기가 이란군 공격으로 격추된 것은 이번이 처음이다. 추락된 전투기의 조종사 3명 중 2명은 구조됐고, 1명은 실종 상태다. 미군은 이란 남서부 후제스탄 주 일대에 수색·구조용 헬기 HH-60G와 연료 공급을 위한 C-130 급유기를 투입해 1명을 구조했다. 이 과정에서 헬기 2대도 이란군의 공격을 받아 일부 탑승자가 부상했지만 기지로 복귀한 것으로 파악됐다. 이란은 이날 F-15 전투기에 이어 미군의 A-10 선더볼트Ⅱ 워트호그 공격기도 호르무즈 해협 인근 게슘 섬 남단에서 격추해, 기체는 바다로 떨어졌다. 단독 탑승한 조종사 1명은 구조된 것으로 전해졌다. 도널드 트럼프 대통령은 NBC와 전화 인터뷰에서 미 군용기 격추가 이란과의 협상에 영향을 끼치느냐는 질문에 "전혀 아니다"라며 "이건 전쟁이고 우리는 전쟁 중"이라고 말했다. 격추된 군용기 2대의 임무는 확인되지 않았지만 격추 장소로 미뤄볼 때 각각 이란 내 인프라와 호르무즈 해협 주변을 타격하는 작전을 수행하고 있었을 것으로 추정된다. 현지시간 2026년 2월28일 이란 공습작전 (작전명 에픽 퓨리)에 투입된 미군 전투기 [사진=미 중부사령부] 트럼프 대통령은 지난 1일 대국민 연설에서 앞으로 2~3주 동안 이란을 강하게 타격해 '석기시대'로 되돌리겠다고 발표했다. 트럼프 대통령의 대국민 연설 이후 미군은 이란 수도 테헤란 인근 대형 교량을 공습으로 파괴한 데 이어 이란이 미국의 요구조건에 맞춰 전쟁 종식에 합의하지 않을 경우 이란 내 발전소도 타격하겠다고 예고했다. 이란 관영 파르스 통신은 미국이 지난 1일 우방국 중 한 곳을 통해 48시간 동안의 휴전을 제안했지만, 이란은 이를 거부했다고 보도했다. 트럼프가 유예했던 이란 내 발전소 등 에너지 인프라 공격 기간이 오는 6일 종료된다. 이번 사태는 전쟁의 중대 고비가 될 것이란 관측이 나온다. 한편 중부사령부에 따르면 현재까지 미군 사망자는 13명, 부상자는 300명 이상으로 집계된다. 로이터·입소스 등의 여론조사에 따르면 미국 국민의 27%만 이란 전쟁을 지지하고, 60%가 조속한 개입 종료를 원하고 있는 것으로 나타났다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:17

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동